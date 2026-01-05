Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома выставила Довбика на трансфер. Где продолжит карьеру украинец?
Италия
Рома выставила Довбика на трансфер. Где продолжит карьеру украинец?

Будущее форварда сборной Украины в римской команде подходит к концу

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард сборной Украины Артем Довбик выставлен на трансфер и покинет «Рому» во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщили сразу несколько источников из Италии:

«Будущее Артема в Риме подошло к концу. После предсезонной подготовки и первой половины сезона, которые не в полной мере убедили тренера Джан Пьеро Гасперини, «джаллоросси» решили выставить украинского нападающего на трансфер.

Цель ясна: освободить место для подписания Джакомо Распадори и Джошуа Зиркзее, которые теперь объявлены целями номер один для усиления римской атаки».

Украинский 28-летний футболист имеет несколько вариантов для продолжения карьеры.

Турция. Несмотря на сильное давление со стороны турецких клубов, где «Галатасарай» и «Фенербахче» активизировали контакты с окружением игрока, Довбик не заинтересован в переходе в Суперлигу.

Сандерленд и Лидс: Два британских клуба представляют собой наиболее привлекательные варианты для бывшего игрока «Жироны». В частности, «Сандерленд» рассчитывает на присутствие бывшего директора «волков» Флорана Гисольфи, чтобы убедить игрока перейти в Премьер-лигу.

Италия: Наряду с зарубежными вариантами, есть вероятность остаться в Серии А. Довбик был официально предложен«Наполи» и «Милану».

По теме:
Наполи давит на Милан: Конте – о победе над Лацио и травме звезды
Лидс – Манчестер Юнайтед – 1:1. Осечка дьяволов. Видео голов, обзор матча
Тоттенхэм – Сандерленд – 1:1. Взаимный обмен. Видео голов, обзор матча
Рома Рим Милан Наполи Артем Довбик Лидс Сандерленд чемпионат Турции по футболу Галатасарай Фенербахче
Николай Тытюк Источник
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Буде аукціон хто більше запропонує, де стартова ціна ?
Ответить
+2
