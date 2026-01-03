Чемпиону Италии предложили подписать футболиста сборной Украины
Агенты Артема Довбика пытаются найти команду для 28-летнего форварда
Агенты форварда сборной Украины Артема Довбика продолжают поиски нового клуба для своего подопечного. Об этом сообщило популярное издание Corriere dello Sport.
28-летний футболист не входит в планы главного тренера итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини, поэтому вынужден рассматривать другие варианты для продолжения карьеры.
По информации источника, представители Довбика провели переговоры с «Наполи», в ходе которых предложили чемпиону Италии подписать Артема на правах аренды или оформить полноценный трансфер.
Неаполитанский клуб пока не дал окончательного ответа о потенциальном переходе украинского форварда, так как намерен тщательно спланировать все приобретения во время зимнего трансферного окна.
В нынешнем сезоне Довбик провел 14 матчей на клубном уровне, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт украинца истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро.
PRIMO DELL'ANNO👀— Corriere dello Sport (@CorSport) January 3, 2026
Napoli, c'è Dovbyk😮
Raspa, l'Atletico lo spinge alla Roma: stasera Gasp sfida l'Atalanta❗️
Cancelo e l'Inter, un gioco di incastri🤔
La prima pagina del Corriere dello Sport di sabato 3 gennaio#Corrieredellosport pic.twitter.com/YpNOTJZTRu
‼️ DOVBYK PROPOSTO AL NAPOLI— Giallorossi.net (@g_iallorossi) January 3, 2026
Gli agenti dell'ucraino bussano da De Laurentiis, che prende tempo. La #ASRoma spinge per la cessione, Galatasaray e Fenerbahce insistono ma Artem preferisce l'Italia (o la Premier). 🟡🔴#CalciomercatoRoma #Dovbyk
➡️ https://t.co/UtcNuppIG9 pic.twitter.com/jdLe0FcPJs
