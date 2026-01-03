Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 января 2026, 10:37
Чемпиону Италии предложили подписать футболиста сборной Украины

Агенты Артема Довбика пытаются найти команду для 28-летнего форварда

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Агенты форварда сборной Украины Артема Довбика продолжают поиски нового клуба для своего подопечного. Об этом сообщило популярное издание Corriere dello Sport.

28-летний футболист не входит в планы главного тренера итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини, поэтому вынужден рассматривать другие варианты для продолжения карьеры.

По информации источника, представители Довбика провели переговоры с «Наполи», в ходе которых предложили чемпиону Италии подписать Артема на правах аренды или оформить полноценный трансфер.

Неаполитанский клуб пока не дал окончательного ответа о потенциальном переходе украинского форварда, так как намерен тщательно спланировать все приобретения во время зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Довбик провел 14 матчей на клубном уровне, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт украинца истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро.

Рома Рим Наполи Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини
Николай Тытюк
