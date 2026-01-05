Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 13-е место, Анисимова обошла Гауфф

5 января женская теннисная ассоциация (WTA) впервые обновила рейтинг в 2026 году.

Сезон столько стартовал – на этой неделе проходят матчи соревнований United Cup, WTA 500 в Брисбене и WTA 250 в Окленде.

В топ-10 произошло только одно изменение – Аманда Анисимова сместила Коко Гауфф на четвертое место и сама поднялась на третью строчку.

Первой ракеткой мира осталась Арина Соболенко, вторая – Ига Свентек.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на 13-е место.

Марта Костюк и Даяна Ястремская сохранили 26-е и 27-е места соответственно. Александра Олейникова прибавила шесть позиций и сейчас идет на 90-й строчке.

Небольшой прогресс также у Юлии Стародубцевой, Дарьи Снигур и Вероники Подрез. Ангелина Калинина потеряла 47 позиций и располагается на 174-м месте (не сумела защитить прошлогодний полуфинал Брисбена).

Украинки в рейтинге WTA