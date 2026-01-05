Рейтинг WTA. Свитолина поднялась на 13-е место, Анисимова обошла Гауфф
Марта Костюк и Даяна Ястремская сохранили 26-ю и 27-ю позиции соответственно
5 января женская теннисная ассоциация (WTA) впервые обновила рейтинг в 2026 году.
Сезон столько стартовал – на этой неделе проходят матчи соревнований United Cup, WTA 500 в Брисбене и WTA 250 в Окленде.
В топ-10 произошло только одно изменение – Аманда Анисимова сместила Коко Гауфф на четвертое место и сама поднялась на третью строчку.
Первой ракеткой мира осталась Арина Соболенко, вторая – Ига Свентек.
Топ-10 рейтинга WTA
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась на 13-е место.
Марта Костюк и Даяна Ястремская сохранили 26-е и 27-е места соответственно. Александра Олейникова прибавила шесть позиций и сейчас идет на 90-й строчке.
Небольшой прогресс также у Юлии Стародубцевой, Дарьи Снигур и Вероники Подрез. Ангелина Калинина потеряла 47 позиций и располагается на 174-м месте (не сумела защитить прошлогодний полуфинал Брисбена).
Украинки в рейтинге WTA
