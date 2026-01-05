Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Галатасарай – Трабзонспор. Прогноз и анонс на 1/2 финала Суперкубка Турции
Суперкубок Турции
Галатасарай
05.01.2026 19:30 - : -
Трабзонспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
05 января 2026, 09:45 |
160
0

Галатасарай – Трабзонспор. Прогноз и анонс на 1/2 финала Суперкубка Турции

Поединок состоится 5 января в 20:30 по Киеву

05 января 2026, 09:45 |
160
0
Галатасарай – Трабзонспор. Прогноз и анонс на 1/2 финала Суперкубка Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

5 января на Калион Стэдиум пройдет матч полуфинала Суперкубка Турции, в котором Галатасарай встретится с Трабзонспором. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Галатасарай

Команда уже достаточно давно играет под руководством своего же бывшего футболиста, Окана Бурука. Тот принимал исторический гранд после антирекордного спада. И получилось сразу взять чемпионство. И доминирование получалось удерживать. В том числе прошлый сезон закончить с золотым дублем!

Сейчас расписание усложнено выступлением в групповом этапе Лиге чемпионов. Там сейчас поровну, по три, победы и поражения, и очень неплохие шансы пробиться в плей-офф. Кажется, участие там не прошло бесследно, и были осечки, из-за которых конкуренты приблизились чуть ли не вплотную. Но, выиграв все три крайних тура, все же ушли на каникулы с преимуществом в три очка над вечным преследователем, Фенербахче. Еще и соседний Истанбул в кубке победили!

Трабзонспор

Клуб в целом тоже может рассматриваться как местный гранд - хотя бы потому, что это самый успешный проект за пределами Стамбула. О чем напомнили не так давно, вернув себе чемпионский титул. Но потом позиции утрачивали, а в прошлом сезоне только после появления на посту тренера Фатиха Текке удалось прибавить. Весной даже вышли в финал кубка, но все же там проиграли - как раз Галатасараю.

Летом удалось укрепить состав - чего стоит подписание Онуачу и Онана. Хотя все равно в лидерах и Зубков в атаке и Батагов в обороне - хотя Сикан явно сейчас на чемоданах. В итоге получилось прибавить, и в конце осени приблизились максимально плотно к лидеру. Но темп удержать не получилось - 2025-й год закончили одним очком в двух крайних турах и поражением в кубке дома 0:1 Аланьяспору.

Статистика личных встреч

После шести побед кряду подопечных Окана Бурука, осенью они ограничились нулевой ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что сейчас номинальные гости даже не повторят ноябрьский результат. Согласимся и поставим на то, что в основное время выиграют Икарди и компания (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Галатасарай
5 января 2026 -
19:30
Трабзонспор
Победа Галатасарая 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Нигерия – Мозамбик. Прогноз и анонс на 1/8 финала Кубка африканских наций
Египет – Бенин. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Кубка африканских наций
Даяна Ястремская – Талия Гибсон. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Галатасарай Трабзонспор Суперкубок Турции по футболу прогнозы прогнозы на футбол Арсений Батагов Даниил Сикан Александр Зубков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Футбол | 04 января 2026, 14:44 7
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны

Доминик Ливакович перейдет в Динамо Загреб

Определено место Лобановского в рейтинге лучших тренеров за всю историю
Футбол | 05 января 2026, 05:13 1
Определено место Лобановского в рейтинге лучших тренеров за всю историю
Определено место Лобановского в рейтинге лучших тренеров за всю историю

Украинский тренер – на 13-й позиции

КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Бокс | 04.01.2026, 08:44
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
КЛИЧКО: «Никогда не говорил об отравлении, но я не смог подняться»
Три клуба ведут борьбу за игрока киевского Динамо. Он уйдет бесплатно
Футбол | 05.01.2026, 08:35
Три клуба ведут борьбу за игрока киевского Динамо. Он уйдет бесплатно
Три клуба ведут борьбу за игрока киевского Динамо. Он уйдет бесплатно
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Футбол | 04.01.2026, 10:08
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»
СУРКИС: «Трудно во всем мировом футболе найти такого игрока, как он»
03.01.2026, 22:55 2
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 5
Бокс
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
Усик лаконично ответил, будет ли нокаутировать Уайлдера в мегафайте
03.01.2026, 19:25
Бокс
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
04.01.2026, 08:04 27
Футбол
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 9
Футбол
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 5
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
04.01.2026, 07:55 1
Хоккей
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем