5 января на Калион Стэдиум пройдет матч полуфинала Суперкубка Турции, в котором Галатасарай встретится с Трабзонспором. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Галатасарай

Команда уже достаточно давно играет под руководством своего же бывшего футболиста, Окана Бурука. Тот принимал исторический гранд после антирекордного спада. И получилось сразу взять чемпионство. И доминирование получалось удерживать. В том числе прошлый сезон закончить с золотым дублем!

Сейчас расписание усложнено выступлением в групповом этапе Лиге чемпионов. Там сейчас поровну, по три, победы и поражения, и очень неплохие шансы пробиться в плей-офф. Кажется, участие там не прошло бесследно, и были осечки, из-за которых конкуренты приблизились чуть ли не вплотную. Но, выиграв все три крайних тура, все же ушли на каникулы с преимуществом в три очка над вечным преследователем, Фенербахче. Еще и соседний Истанбул в кубке победили!

Трабзонспор

Клуб в целом тоже может рассматриваться как местный гранд - хотя бы потому, что это самый успешный проект за пределами Стамбула. О чем напомнили не так давно, вернув себе чемпионский титул. Но потом позиции утрачивали, а в прошлом сезоне только после появления на посту тренера Фатиха Текке удалось прибавить. Весной даже вышли в финал кубка, но все же там проиграли - как раз Галатасараю.

Летом удалось укрепить состав - чего стоит подписание Онуачу и Онана. Хотя все равно в лидерах и Зубков в атаке и Батагов в обороне - хотя Сикан явно сейчас на чемоданах. В итоге получилось прибавить, и в конце осени приблизились максимально плотно к лидеру. Но темп удержать не получилось - 2025-й год закончили одним очком в двух крайних турах и поражением в кубке дома 0:1 Аланьяспору.

Статистика личных встреч

После шести побед кряду подопечных Окана Бурука, осенью они ограничились нулевой ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что сейчас номинальные гости даже не повторят ноябрьский результат. Согласимся и поставим на то, что в основное время выиграют Икарди и компания (коэффициент - 1,65).