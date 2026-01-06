Галатасарай – Трабзонспор – 4:1. Зубков и Батагов в Суперкубке. Видео голов
Смотрите видеообзор полуфинального матча Суперкубка Турции
«Галатасарай» вышел в финал Суперкубка Турции, разгромив «Трабзонспор» в полуфинальном матче со счетом 4:1.
Поединок состоялся 5 января в Газиантепе на арене Kalyon Stadyumu. На 81-й минуте окончательную точку в матче поставил Мауро Икарди, забив четвертый гол «Галатасарая».
Украинцы Арсений Батагов и Александр Зубков вышли в основном составе Трабзонспора, а Данил Сикан остался в резерве. Батагов получил желтую карточку на 51-й минуте. Зубков был заменен на 87-й минуте.
Суперкубок Турции 2026
Полуфинал. 5 января 2026. Газиантеп
Галатасарай – Трабзонспор – 4:1
Голы: Барыш Йылмаз, 38, Эрен Элмали, 45+3, Юнус Акгюн, 63, Мауро Икарди, 81 – Фелипе Аугусто, 55
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионат мира в США
Команду может возглавить Энцо Мареска