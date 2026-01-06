Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Суперкубок Турции
Галатасарай
05.01.2026 19:30 – FT 4 : 1
Трабзонспор
Турция
06 января 2026, 00:12 | Обновлено 06 января 2026, 00:13
Смотрите видеообзор полуфинального матча Суперкубка Турции

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

«Галатасарай» вышел в финал Суперкубка Турции, разгромив «Трабзонспор» в полуфинальном матче со счетом 4:1.

Поединок состоялся 5 января в Газиантепе на арене Kalyon Stadyumu. На 81-й минуте окончательную точку в матче поставил Мауро Икарди, забив четвертый гол «Галатасарая».

Украинцы Арсений Батагов и Александр Зубков вышли в основном составе Трабзонспора, а Данил Сикан остался в резерве. Батагов получил желтую карточку на 51-й минуте. Зубков был заменен на 87-й минуте.

Суперкубок Турции 2026

Полуфинал. 5 января 2026. Газиантеп

Галатасарай – Трабзонспор – 4:1

Голы: Барыш Йылмаз, 38, Эрен Элмали, 45+3, Юнус Акгюн, 63, Мауро Икарди, 81 – Фелипе Аугусто, 55

Видео голов и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Мауро Икарди (Галатасарай), асcист Кязымджан Караташ.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Юнус Акгюн (Галатасарай), асcист Леруа Сане.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Аугусто (Трабзонспор), асcист Казим Олаигбе.
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Эврен Эльмали (Галатасарай), асcист Мауро Икарди.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Барыш Йылмаз (Галатасарай), асcист Роланд Шаллаи.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
