Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Суперкубок Турции
Галатасарай
05.01.2026 19:30 – перерыв 2 : 0
Трабзонспор
Турция
05 января 2026, 19:45 | Обновлено 05 января 2026, 20:01
Галатасарай – Трабзонспор. Полуфинал Суперкубка. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 5 января в 19:30 видеотрансляцию матча 1/2 финала Суперкубка Турции

Галатасарай – Трабзонспор. Полуфинал Суперкубка. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

5 января в 19:30 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Турции.

Команды Галатасарай и Трабзонспор играют на нейтральной арене в городе Газиантеп.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За Трабзонспор выступают три украинских футболиста.

Арсений Батагов и Александр Зубков вышли в основном составе, а Даниил Сикан заявлен в резерве.

В другом полуфинале Суперкубка Турции 6 января сыграют Фенербахче и Самсунспор.

Галатасарай – Трабзонспор. Полуфинал Суперкубка. Смотреть онлайн LIVE

События матча

45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Эврен Эльмали (Галатасарай).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Барыш Йылмаз (Галатасарай), асcист Роланд Шаллаи.
По теме:
Два украинца выйдут в основном составе Трабзонспора в полуфинале Суперкубка
Галатасарай – Трабзонспор. Прогноз и анонс на 1/2 финала Суперкубка Турции
Тренер Трабзонспора сообщил о травме одного из украинцев
Галатасарай Трабзонспор Александр Зубков Суперкубок Турции по футболу Даниил Сикан Арсений Батагов смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
