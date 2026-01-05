5 января в 19:30 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Турции.

Команды Галатасарай и Трабзонспор играют на нейтральной арене в городе Газиантеп.

За Трабзонспор выступают три украинских футболиста.

Арсений Батагов и Александр Зубков вышли в основном составе, а Даниил Сикан заявлен в резерве.

В другом полуфинале Суперкубка Турции 6 января сыграют Фенербахче и Самсунспор.

Галатасарай – Трабзонспор. Полуфинал Суперкубка. Смотреть онлайн LIVE