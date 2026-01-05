Суперкубок Турции
Галатасарай – Трабзонспор. Полуфинал Суперкубка. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 5 января в 19:30 видеотрансляцию матча 1/2 финала Суперкубка Турции
5 января в 19:30 проходит матч 1/2 финала Суперкубка Турции.
Команды Галатасарай и Трабзонспор играют на нейтральной арене в городе Газиантеп.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
За Трабзонспор выступают три украинских футболиста.
Арсений Батагов и Александр Зубков вышли в основном составе, а Даниил Сикан заявлен в резерве.
В другом полуфинале Суперкубка Турции 6 января сыграют Фенербахче и Самсунспор.
|
События матча
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Эврен Эльмали (Галатасарай).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Барыш Йылмаз (Галатасарай), асcист Роланд Шаллаи.
