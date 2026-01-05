Трабзонспор с двумя украинцами уступил Галатасараю в полуфинале Суперкубка

«Галатасарай» вышел в финал Суперкубка Турции, разгромив «Трабзонспор» в полуфинальном матче со счетом 4:1.

Поединок состоялся 5 января в Газиантепе на арене Kalyon Stadyumu. Стамбульский клуб еще до перерыва обеспечил себе комфортное преимущество. На 38-й минуте счет открыл Барыш Йылмаз после передачи Роланда Шаллаи, а в компенсированное к первому тайму время Эрен Элмали удвоил преимущество «Галатасарая» после ассиста Мауро Икарди.

В начале второго тайма «Трабзонспор» сократил отставание. На 55-й минуте Фелипе Аугусто отличился после передачи Казима Олаигбе. Однако интрига продержалась недолго. На 63-й минуте Юнус Акгюн восстановил преимущество в два мяча, а на 81-й минуте окончательную точку в матче поставил Мауро Икарди, забив четвертый гол «Галатасарая».

За «Трабзонспор» выступают трое украинских футболистов. Арсений Батагов и Александр Зубков вышли в основном составе, а Данил Сикан остался в резерве. Батагов получил желтую карточку на 51-й минуте. Зубков был заменен на 87-й минуте.

«Галатасарай» без особых проблем обыграл «Трабзонспор» (4:1) и вышел в финал Суперкубка Турции (10 января в Стамбуле), где поборется за трофей против победителя пары «Фенербахче» – «Самсунспор», которые сыграют 6 января.

Суперкубок Турции 2026

Полуфинал. 5 января 2026. Газиантеп

Галатасарай – Трабзонспор – 4:1

Голы: Барыш Йылмаз, 38, Эрен Элмали, 45+3, Юнус Акгюн, 63, Мауро Икарди, 81 – Фелипе Аугусто, 55

