Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Трабзонспор с двумя украинцами уступил Галатасараю в полуфинале Суперкубка
Суперкубок Турции
Галатасарай
05.01.2026 19:30 – FT 4 : 1
Трабзонспор
Турция
05 января 2026, 21:32 | Обновлено 05 января 2026, 21:42
Трабзонспор с двумя украинцами уступил Галатасараю в полуфинале Суперкубка

Батагов и Зубков играли со старта, а Сикан остался в резерве

Трабзонспор с двумя украинцами уступил Галатасараю в полуфинале Суперкубка
Getty Images/Global Images Ukraine

«Галатасарай» вышел в финал Суперкубка Турции, разгромив «Трабзонспор» в полуфинальном матче со счетом 4:1.

Поединок состоялся 5 января в Газиантепе на арене Kalyon Stadyumu. Стамбульский клуб еще до перерыва обеспечил себе комфортное преимущество. На 38-й минуте счет открыл Барыш Йылмаз после передачи Роланда Шаллаи, а в компенсированное к первому тайму время Эрен Элмали удвоил преимущество «Галатасарая» после ассиста Мауро Икарди.

В начале второго тайма «Трабзонспор» сократил отставание. На 55-й минуте Фелипе Аугусто отличился после передачи Казима Олаигбе. Однако интрига продержалась недолго. На 63-й минуте Юнус Акгюн восстановил преимущество в два мяча, а на 81-й минуте окончательную точку в матче поставил Мауро Икарди, забив четвертый гол «Галатасарая».

За «Трабзонспор» выступают трое украинских футболистов. Арсений Батагов и Александр Зубков вышли в основном составе, а Данил Сикан остался в резерве. Батагов получил желтую карточку на 51-й минуте. Зубков был заменен на 87-й минуте.

«Галатасарай» без особых проблем обыграл «Трабзонспор» (4:1) и вышел в финал Суперкубка Турции (10 января в Стамбуле), где поборется за трофей против победителя пары «Фенербахче» – «Самсунспор», которые сыграют 6 января.

Суперкубок Турции 2026

Полуфинал. 5 января 2026. Газиантеп

Галатасарай – Трабзонспор – 4:1

Голы: Барыш Йылмаз, 38, Эрен Элмали, 45+3, Юнус Акгюн, 63, Мауро Икарди, 81 – Фелипе Аугусто, 55

Сетка турнира

Фотогалерея

По теме:
В Португалии обвинили Моуринью во лжи в отношении украинца
Галатасарай – Трабзонспор. Полуфинал Суперкубка. Смотреть онлайн LIVE
Два украинца выйдут в основном составе Трабзонспора в полуфинале Суперкубка
Галатасарай Трабзонспор Александр Зубков Суперкубок Турции по футболу Даниил Сикан Арсений Батагов Мауро Икарди Барыш Йылмаз Роланд Шаллаи Фелипе Аугусто Юнус Акгюн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 2
ash
3й гол Зубков привіз.
Ответить
+1
АК.228
Системное мочилово
Ответить
0
