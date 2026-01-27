Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Защитник Динамо и сборной Украины может перебраться в турецкий клуб
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 10:37
Защитник Динамо и сборной Украины может перебраться в турецкий клуб

«Трабзонспор» намерен подписать Тараса Михавко, Крепина Диатта и Даниэля Карлсбакка

Защитник Динамо и сборной Украины может перебраться в турецкий клуб
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Турецкий «Трабзонспор» определился с приоритетами на трансферном рынке и выбрал троих футболистов, которые могут усилить «бордово-синюю» команду.

Представитель Суперлиги заинтересован в подписании защитника киевского «Динамо» и сборной Украины Тараса Михавко, который рассматривается в качестве альтернативы для Арсения Батагова.

Кроме него, в чемпионат Турции могут перебраться вингер французского «Монако» Крепин Диатта и норвежский форвард Даниэль Карлсбакк из «Сарпсборга».

Михавко провел в нынешнем сезоне 26 матчей в составе «Динамо», в которых отметился тремя результативными ударами. Контракт 20-летнего защитника истекает в декабре 2030-го, а его трансферная стоимость составляет восемь миллионов евро.

«Трабзонспор» набрал 41 балл и разместился на третьей позиции в турнирной таблице. Команду Фатиха Текке опережают «Фенербахче» (43 очка) и «Галатасарай» (46).

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эти четыре клуба будут бороться за тройку призеров УПЛ»
Хотят €70 млн. Известный клуб определился с судьбой игрока сборной Украины
Федецкий назвал тройку призеров УПЛ: «Динамо должно доказать»
Динамо Киев Тарас Михавко чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Монако
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
