Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Замена Забарному? Украинский футболист согласился перейти в Борнмут
Англия
26 января 2026, 07:29 |
1152
0

Замена Забарному? Украинский футболист согласился перейти в Борнмут

Защитник Арсений Батагов ждет окончательного решения от руководства «Трабзонспора»

26 января 2026, 07:29 |
1152
0
Замена Забарному? Украинский футболист согласился перейти в Борнмут
ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

Украинский защитник Арсений Батагов может покинуть чемпионат Турции и продолжить карьеру в составе одного из клубов Английской Премьер-лиги. Об этом сообщил Gunebakis.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Борнмут», который намерен укрепить линию обороны во время зимнего трансферного окна.

«Вишни» сделали три предложения турецкому «Трабзонспору», которому и принадлежит контракт украинского защитника. Английский клуб готов арендовать Батагова на полгода за четыре миллиона евро с опцией выкупа за 24 млн.

По информации турецкой прессы, Арсений готов перебраться в Премьер-лигу и ждет окончательного решения руководства «бордово-синих»:

«Батагов открыт для перехода в Премьер-лигу и ждет окончательного решения от клуба. В преддверии возможного ухода украинского футболиста «Трабзонспор» ускорил поиски нового центрального защитника», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Батагов провел 22 матча, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт украинца истекает в июне июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет девять миллионов евро.

Напомним, в составе «Борнмута» ранее играл еще один украинский защитник Арсений Батагов, который защищал цвета клуба с января 2023 года по август 2025-го.

По теме:
УЕФА запретил футболисту киевского Динамо покидать чемпионат Украины
Sky Sports: Зинченко подпишет контракт с Аяксом на 6 месяцев
Один из аутсайдеров УПЛ нацелен на трансфер защитника Нью-Йорк Ред Буллз
чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Арсений Батагов Борнмут трансферы трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Футбол | 26 января 2026, 07:32 0
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами
Легенда Динамо попал в тюрьму с двумя украинцами

Яремчук рассказал, как находился в тюрьме в Польше

Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Футбол | 25 января 2026, 09:48 5
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»

Бывший тренер советует Ярмоленко повесить бутсы на гвоздь

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
Футбол | 25.01.2026, 11:08
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 января
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
Футбол | 25.01.2026, 13:05
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
Илья Забарный пережил возрождение в ПСЖ
Футбол | 26.01.2026, 05:42
Илья Забарный пережил возрождение в ПСЖ
Илья Забарный пережил возрождение в ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
24.01.2026, 08:36 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 29
Футбол
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
24.01.2026, 08:26 8
Бокс
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
25.01.2026, 18:49 17
Футзал
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
24.01.2026, 19:20 97
Футбол
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
24.01.2026, 08:05 16
Футбол
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем