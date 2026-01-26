Замена Забарному? Украинский футболист согласился перейти в Борнмут

Украинский защитник Арсений Батагов может покинуть чемпионат Турции и продолжить карьеру в составе одного из клубов Английской Премьер-лиги. Об этом сообщил Gunebakis.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Борнмут», который намерен укрепить линию обороны во время зимнего трансферного окна.

«Вишни» сделали три предложения турецкому «Трабзонспору», которому и принадлежит контракт украинского защитника. Английский клуб готов арендовать Батагова на полгода за четыре миллиона евро с опцией выкупа за 24 млн.

По информации турецкой прессы, Арсений готов перебраться в Премьер-лигу и ждет окончательного решения руководства «бордово-синих»:

«Батагов открыт для перехода в Премьер-лигу и ждет окончательного решения от клуба. В преддверии возможного ухода украинского футболиста «Трабзонспор» ускорил поиски нового центрального защитника», – сообщил источник.

В нынешнем сезоне Батагов провел 22 матча, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт украинца истекает в июне июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет девять миллионов евро.

Напомним, в составе «Борнмута» ранее играл еще один украинский защитник Арсений Батагов, который защищал цвета клуба с января 2023 года по август 2025-го.