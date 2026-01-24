Борнмут предложил 28 млн евро за переход известного украинского защитника

Защитник турецкого «Трабзонспора» Арсений Батагов может перебраться в чемпионат Англии во время нынешнего трансферного окна. Об этом сообщил Gunebakis.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Борнмут», который сделал третье предложение представителю Суперлиге.

«Бордово-синие» отказались отпускать игрока сначала за 15 миллионов евро, а потом за 4+20 (аренда с опцией выкупа), однако английский клуб решил продолжить переговоры.

По информации источника, «вишни» увеличили свое предложение третий раз и теперь готовы отдать за Батагова 28 млн евро (4 за аренду, еще 24 предусмотрены в опции выкупа после завершения сезона 2025/26).

«Борнмут» намерен подписать украинского защитника, чтобы заменить аргентинца Маркоса Сенеси, который продолжит карьеру в составе «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Батагов провел 22 матча, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт украинца истекает в июне июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет девять миллионов евро.