Борнмут предложил 28 млн евро за переход известного украинского защитника
«Трабзонспор» получил предложение об аренде с опцией выкупа Арсения Батагова
Защитник турецкого «Трабзонспора» Арсений Батагов может перебраться в чемпионат Англии во время нынешнего трансферного окна. Об этом сообщил Gunebakis.
В услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Борнмут», который сделал третье предложение представителю Суперлиге.
«Бордово-синие» отказались отпускать игрока сначала за 15 миллионов евро, а потом за 4+20 (аренда с опцией выкупа), однако английский клуб решил продолжить переговоры.
По информации источника, «вишни» увеличили свое предложение третий раз и теперь готовы отдать за Батагова 28 млн евро (4 за аренду, еще 24 предусмотрены в опции выкупа после завершения сезона 2025/26).
«Борнмут» намерен подписать украинского защитника, чтобы заменить аргентинца Маркоса Сенеси, который продолжит карьеру в составе «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне Батагов провел 22 матча, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт украинца истекает в июне июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет девять миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер похвалил Буткевича
Тайсон Фьюри требует трилогии с украинцем