Дмитрий ШИНКАРЕНКО: «Классно снова вернуться к тренировкам»

Первый этап учебно-тренировочных сборов «Буковина» проводит в Черновцах. Игроки команды работают в том числе и в тренажерном зале. Футболист «Буковины» Дмитрий Шинкаренко, который свой день рождения встретил на сборах, рассказал о тренировках.

– Дмитрий, прежде всего поздравляем тебя с днем ​​рождения! Ты встречаешь этот праздник в тренажерном зале. Поделись, как это – праздновать свой день рождения на сборах, на тренировке?

– Спасибо за поздравление! Если честно, для меня нет в этом ничего удивительного, это уже как привычка. Свой день рождения я практически всегда встречаю на сборах – уже в течение достаточно продолжительного периода своей игровой карьеры. Команда очень тепло поздравила с праздником, с самого утра поздравили все близкие мне люди. Очень приятно ощущать такую ​​поддержку.

– Сегодня команда работает в тренажерном зале. Как вообще чувствуешь себя, какое твое физическое состояние? Занимался ли во время отпуска?

– Тренажерный зал – это неотъемлемая часть нашей работы. Чувствую себя хорошо, конечно, готовился даже во время отпуска. Все футболисты имели домашнее задание на этот период, поэтому подходим к тренировкам в хорошей форме. Очень приятно было выйти из отпуска, увидеть друзей, родные лица. Все скучали друг за другом, поэтому классно снова вернуться к тренировкам.

– Насколько важно на начальном этапе сборов усилить физическую форму, набрать мышечную массу?

– Это чрезвычайно важно. Сборы для того и существуют, чтобы набирать и физическую, и моральную форму. Это основа всей нашей работы.

– Насколько требовательна тренер по физической подготовке Инна Николаевна?

– Очень требовательная! Я даже не знаю, где еще таких тренеров найти. Можно сказать, что она как Гвардиола в физической подготовке.

– Есть что-то экстраординарное в ее подходе? Например, что-то такое, что на самом деле тяжело, но нужно делать?

– Когда она только пришла в команду летом, то было тяжело абсолютно все. Многое было необычного, не так легко давалось. Сейчас мы уже вошли в этот ритм, нам все ясно. Инна Николаевна уже не тратит время на лишние объяснения – достаточно даже полуслова, чтобы все понять. Очень удобно с ней работать.

– Насколько уже скучаете по играм, по спаррингам?

– Очень ждем и очень скучаем. Тренироваться – это одно, а играть матчи – это уже совсем другое. Для футболиста нет ничего лучше игры, поэтому с нетерпением ждем как спаррингов, так и официальных матчей.