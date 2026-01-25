Сергей ШИЩЕНКО: «Футболисты готовы выполнять работу, которую мы планируем»

«Буковина» вышла из отпуска и начала подготовку ко второй части сезона. Главный тренер лидера Первой лиги Сергей Шищенко рассказал о первой тренировке команды.

– Сергей Юрьевич, команда провела первую тренировку после зимнего отпуска. Успели ли за это время соскучиться по футболистам, тренерским штабом, персоналом?

– Конечно, скучал по всем! Когда ты работаешь с профессионалами своего дела, с хорошими людьми, всегда хочется вернуться к работе как можно скорее.

– Перед началом тренировки вы много общались с футболистами. В каком, как вы могли увидеть, физическом и моральном состоянии, команда вышла из отпуска?

– Настроение у ребят хорошее, это сразу заметно. Я вижу, что они действительно хотели поскорее вернуться к работе. В физическом плане также считаю, что футболисты готовы выполнять работу, которую мы планируем. Они имели домашнее задание во время отпуска, поэтому сейчас находятся не только в хорошем настроении, но и хорошем физическом состоянии с большим желанием тренироваться.

– Расскажите подробнее о сегодняшней тренировке. Видим, что мячей в поле пока не было. Над чем, прежде всего, работали?

– Погода внесла свои коррективы. Мы планировали после активации в зале поработать с мячами, но видим, что погодные условия не позволяют этого сделать без риска для здоровья игроков – поле достаточно скользкое. Поэтому сегодня была беговая работа вместе с тренером по физической подготовке Инной Николаевной. С мячами будем работать, когда позволит погода. Также у нас запланирована вечерняя тренировка – надеюсь, что поле уже будет в лучшем состоянии. Каждый день будем следить за погодой и соответственно корректировать тренировочный процесс.

– Первый день работы на сборах – это такая своеобразная отправная точка всей второй части сезона. Что ждет команду в ближайшие дни и недели?

– Работа будет комплексной: занятия в зале – это сила, активация, подготовка мышц к нагрузкам, после чего тренировки с мячами, игровые упражнения, технические элементы. Недельный цикл, который мы проводим в Черновцах, будет построен именно по принципу.

– Первую тренировку вместе с командой провели и зимние новички – Максим Войтиховский и Олег Ильин. Насколько быстрой адаптации вы от них ожидаете и как эти футболисты должны усилить команду?

– Мы хорошо знаем их качества и рассчитываем, что они усилят команду во второй части сезона. Считаю, что их адаптация пройдет очень быстро, ведь и Олег Ильин, и Максим Войтиховский знают многих футболистов, поэтому им будет комфортно в «Буковине».

– Также видим, что вместе с основной командой тренируются игроки «Буковины-2» – это вратарь Никита Балан и нападающий Назар Гамолов. Это такая разовая акция или они останутся с основой?

– Думаю, что они будут работать с нами на постоянной основе. Нам сейчас нужен еще один вратарь для тренировочного процесса. Назар Гамолов уже работал с первой командой раньше и даже дебютировал за первую команду. Поэтому план такой, что они будут тренироваться с нами здесь, а также поедут на закарпатский учебно-тренировочный сбор.