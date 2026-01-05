Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Два украинца выйдут в основном составе Трабзонспора в полуфинале Суперкубка
Турция
05 января 2026, 19:17 | Обновлено 05 января 2026, 19:24
Два украинца выйдут в основном составе Трабзонспора в полуфинале Суперкубка

Батагов и Зубков сыграют со старта матч с Галатасараем, Сикан заявлен в резерве

ФК Галатасарай

5 января в 19:30 состоится матч 1/2 финала Суперкубка Турции.

Команды Галатасарай и Трабзонспор сыграют на нейтральной арене в городе Газиантеп.

Названы стартовые составы команд. За Трабзонспор выступают три украинских футболиста.

Арсений Батагов и Александр Зубков выйдут в основном составе, а Даниил Сикан заявлен в резерве.

В другом полуфинале Суперкубка Турции 6 января сыграют Фенербахче и Самсунспор.

Стартовые составы на полуфинал Суперкубка Турции: Галатасарай – Трабзонспор

Галатасарай Трабзонспор Александр Зубков Суперкубок Турции по футболу Даниил Сикан Арсений Батагов стартовые составы
Николай Степанов Sport.ua
