Два украинца выйдут в основном составе Трабзонспора в полуфинале Суперкубка

5 января в 19:30 состоится матч 1/2 финала Суперкубка Турции.

Команды Галатасарай и Трабзонспор сыграют на нейтральной арене в городе Газиантеп.

Названы стартовые составы команд. За Трабзонспор выступают три украинских футболиста.

Арсений Батагов и Александр Зубков выйдут в основном составе, а Даниил Сикан заявлен в резерве.

В другом полуфинале Суперкубка Турции 6 января сыграют Фенербахче и Самсунспор.

Стартовые составы на полуфинал Суперкубка Турции: Галатасарай – Трабзонспор