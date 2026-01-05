Два украинца выйдут в основном составе Трабзонспора в полуфинале Суперкубка
Батагов и Зубков сыграют со старта матч с Галатасараем, Сикан заявлен в резерве
5 января в 19:30 состоится матч 1/2 финала Суперкубка Турции.
Команды Галатасарай и Трабзонспор сыграют на нейтральной арене в городе Газиантеп.
Названы стартовые составы команд. За Трабзонспор выступают три украинских футболиста.
Арсений Батагов и Александр Зубков выйдут в основном составе, а Даниил Сикан заявлен в резерве.
В другом полуфинале Суперкубка Турции 6 января сыграют Фенербахче и Самсунспор.
Стартовые составы на полуфинал Суперкубка Турции: Галатасарай – Трабзонспор
