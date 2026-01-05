О Турции можна забыть. Эвертон принял важное решение о будущем Миколенко

Защитник сборной Украины и английского «Эвертона» Виталий Миколенко не собирается переходить в турецкий «Галатасарай», несмотря на все слухи о возможном трансфере футболиста.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, слухи о возможном переходе 26-летнего футболиста в чемпионат Турции не соответствуют действительности.

Контракт Миколенко истекает после завершения сезона 2025/26, однако «ириски» решили продлить сотрудничество с игроком до лета 2027 года. В соглашении прописано, что клуб имеет право автоматически пролонгировать контракт на один сезон и именно этой опцией воспользуется «Эвертон».

Защитник заинтересован продолжить карьеру только в топ-5 европейских чемпионатов. «Эвертон» сохранит украинского футболиста в составе, о чем ранее неоднократно сообщал и главный тренер Дэвид Мойес.

Миколенко перебрался в чемпионат Англии в январе 2022 года из киевского «Динамо» за 23,5 млн евро. В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел 19 матчей во всех турнирах на клубном уровне.