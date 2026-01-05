ATP05 января 2026, 13:00 |
Великобритания – Греция. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния на турнире United Cup 2026
05 января 2026, 13:00 |
5 января сборные Великобритании и Греции начали очное противостояние на командном турнире United Cup 2026.
Первая игра стартовала в 12:35 по Киеву. Всего будет сыграно три поединка: два одиночных и один парный.
Великобритания и Греция выступают в группе С вместе с Японией (город Перт).
United Cup 2026. Группа С, 5 января
Великобритания – Греция
- Билли Харрис – Стефанос Циципас
- Эмма Радукану – Мария Саккари
- Оливия Николлс / Нил Скупски – Мария Саккари / Стефанос Циципас
