Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Великобритания – Греция. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
05 января 2026, 13:00 |
74
0

Великобритания – Греция. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния на турнире United Cup 2026

05 января 2026, 13:00 |
74
0
Великобритания – Греция. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари и Стефанос Циципас

5 января сборные Великобритании и Греции начали очное противостояние на командном турнире United Cup 2026.

Первая игра стартовала в 12:35 по Киеву. Всего будет сыграно три поединка: два одиночных и один парный.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Великобритания и Греция выступают в группе С вместе с Японией (город Перт).

United Cup 2026. Группа С, 5 января

Великобритания – Греция

  • Билли Харрис – Стефанос Циципас
  • Эмма Радукану – Мария Саккари
  • Оливия Николлс / Нил Скупски – Мария Саккари / Стефанос Циципас

По теме:
Уроженка Киева Ева Лис навязала плотную борьбу Свентек на United Cup 2026
ФОТО. Гауфф исправилась. Сборная США пробилась в плей-офф United Cup 2026
Хуркач, который не играл 7 месяцев, сокрушил Зверева на United Cup 2026
United Cup смотреть онлайн Стефанос Циципас Мария Саккари Билли Харрис Эмма Радукану Нил Скупски Оливия Николс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Футбол | 04 января 2026, 20:09 4
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон

Контракт с английским грандом подпишет Лиам Росеньор

Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Футбол | 05 января 2026, 09:03 3
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков

«Реал» может расстаться с Луниным и девятью игроками

Суркис хотел за миллионы купить в Динамо форварда, но потерпел неудачу
Футбол | 05.01.2026, 05:42
Суркис хотел за миллионы купить в Динамо форварда, но потерпел неудачу
Суркис хотел за миллионы купить в Динамо форварда, но потерпел неудачу
Плишкова снялась. Определена первая соперница Костюк на турнире в Брисбене
Теннис | 05.01.2026, 08:56
Плишкова снялась. Определена первая соперница Костюк на турнире в Брисбене
Плишкова снялась. Определена первая соперница Костюк на турнире в Брисбене
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Бокс | 05.01.2026, 07:07
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 07:55
Хоккей
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Никто в мире не победит Итауму, а в бою с Усиком...»
04.01.2026, 09:14 7
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
Тайсон ФЬЮРИ: «Старому Усику не стоит связываться с ним. Он его вынесет»
03.01.2026, 23:14
Бокс
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 1
Футбол
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:44 15
Футбол
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
Рома достигла соглашения по трансферу Довбика. Назван клуб
03.01.2026, 19:02 9
Футбол
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
Впечатляющая сумма. Шахтер может оформить топовый трансфер форварда
03.01.2026, 18:49 26
Футбол
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
04.01.2026, 08:04 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем