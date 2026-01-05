Великобритания – Греция. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 января сборные Великобритании и Греции начали очное противостояние на командном турнире United Cup 2026.

Первая игра стартовала в 12:35 по Киеву. Всего будет сыграно три поединка: два одиночных и один парный.

Великобритания и Греция выступают в группе С вместе с Японией (город Перт).

United Cup 2026. Группа С, 5 января

Великобритания – Греция