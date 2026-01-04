Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон

Стало известно, кто возглавит лондонский «Челси». Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, с командой будет работать французский тренер «Страсбурга» Лиам Росеньор. 37-летний коуч уже вылетел в Лондон, где подпишет контракт с «синими».

Его «Страсбург» с 24 баллами после 17 туров идет седьмым в турнирной таблице чемпионата Франции. У руля «Челси» Лиам заменит Энцо Мареску, который покинул клуб первого января.

«Синие» в Английской Премьер-лиге идут пятыми, имея в своем активе 30 баллов.