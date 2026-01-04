Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Витиньо, похоже, покинет киевский клуб свободным агентом
26-летний бразильский вингер Витиньо готовится подписать полноценный контракт с одним из заинтересованных в его услугах клубов, покинув «Динамо» свободным агентом после завершения срока действия его нынешнего трудового соглашения (30 июня 2026 года).
По информации журналиста Лукаса Коллара, Витиньо уже ведет переговоры о пре-контракте с «Интернасьоналом», где в настоящий момент выступает на условиях аренды.
Боссы «колорадос» оптимистично настроены в вопросе сохранения Витиньо в клубе, однако также на вингера претендуют «Сантос» и «Баия», готовые подписать бразильца летом в качестве свободного агента.
Ранее сообщалось, что Витиньо может уже в ближайшее время перебраться в Китай, однако эта история так и не получила продолжения.
Напомним, Витиньо летом 2021 года перешел в «Динамо» за 6 миллионов евро из «Атлетико Паранаэнсе». После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны вингер покинул страну, и с тех пор на правах аренды выступает на родине, успев поиграть за «Атлетико Паранаэнсе», «РБ Брагантино» и «Интернасьонал».
Все через одне місто! Який вже рік ми
це спостерігаємо! Не вже дійсно грошей мало! Чі🧠.
Здається,що все робиться що б у
Динамо ні чого не вийшло! Хто винен?
Кауан Еліас 18 млн євро дешевий легіонер)))).
Астанавитесь))))), скажите вам помогает chat gpt?))))))