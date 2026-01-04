Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались
Украина. Премьер лига
04 января 2026, 10:08 | Обновлено 04 января 2026, 10:11
Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались

Витиньо, похоже, покинет киевский клуб свободным агентом

Getty Images/Global Images Ukraine. Витиньо

26-летний бразильский вингер Витиньо готовится подписать полноценный контракт с одним из заинтересованных в его услугах клубов, покинув «Динамо» свободным агентом после завершения срока действия его нынешнего трудового соглашения (30 июня 2026 года).

По информации журналиста Лукаса Коллара, Витиньо уже ведет переговоры о пре-контракте с «Интернасьоналом», где в настоящий момент выступает на условиях аренды.

Боссы «колорадос» оптимистично настроены в вопросе сохранения Витиньо в клубе, однако также на вингера претендуют «Сантос» и «Баия», готовые подписать бразильца летом в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что Витиньо может уже в ближайшее время перебраться в Китай, однако эта история так и не получила продолжения.

Напомним, Витиньо летом 2021 года перешел в «Динамо» за 6 миллионов евро из «Атлетико Паранаэнсе». После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны вингер покинул страну, и с тех пор на правах аренды выступает на родине, успев поиграть за «Атлетико Паранаэнсе», «РБ Брагантино» и «Интернасьонал».

«Такого в истории чемпионата страны еще не было». Федорчук – о сезоне в УПЛ
NAVI заменят капитана? Бывший игрок MongolZ уже нашел новый клуб
Есть подтверждение. Довбику нашли топовый вариант для трансфера
Витиньо (Динамо) Интернасьонал Динамо Киев трансферы Сантос Баия трансферы УПЛ свободный агент
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
RomеоBoss
Чому у Киян все не так як у інших? 
Все через одне місто! Який вже рік ми
це спостерігаємо! Не вже дійсно грошей мало! Чі🧠. 
Здається,що все робиться що б у
Динамо ні чого не вийшло! Хто винен?
Умник
6 млн євро дорогий легіонер))))).
Кауан Еліас 18 млн євро дешевий легіонер)))).
Астанавитесь))))), скажите вам помогает chat gpt?))))))
SamojlovS
Сподіваюся, клуб одержав від цього футболіста очікувану користь та прибутки? Ну, хоча б за оренду... 
