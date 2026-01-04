Динамо бесплатно потеряет дорогого легионера. Переговоры уже начались

26-летний бразильский вингер Витиньо готовится подписать полноценный контракт с одним из заинтересованных в его услугах клубов, покинув «Динамо» свободным агентом после завершения срока действия его нынешнего трудового соглашения (30 июня 2026 года).

По информации журналиста Лукаса Коллара, Витиньо уже ведет переговоры о пре-контракте с «Интернасьоналом», где в настоящий момент выступает на условиях аренды.

Боссы «колорадос» оптимистично настроены в вопросе сохранения Витиньо в клубе, однако также на вингера претендуют «Сантос» и «Баия», готовые подписать бразильца летом в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что Витиньо может уже в ближайшее время перебраться в Китай, однако эта история так и не получила продолжения.

Напомним, Витиньо летом 2021 года перешел в «Динамо» за 6 миллионов евро из «Атлетико Паранаэнсе». После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны вингер покинул страну, и с тех пор на правах аренды выступает на родине, успев поиграть за «Атлетико Паранаэнсе», «РБ Брагантино» и «Интернасьонал».