Украина. Премьер лига
20 декабря 2025, 17:28 | Обновлено 20 декабря 2025, 17:29
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение

На Витиньо нацелился «Ляонин Тирен»

20 декабря 2025, 17:28 | Обновлено 20 декабря 2025, 17:29
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Витинья

Бразильский вингер киевского «Динамо» Витиньо может перебраться в «Ляонин Тирен».

По информации СМИ, клуб из Китая сделал предложение по 26-летнему футболисту, который на правах аренды защищает цвета бразильского «Интернасьоналя». Витиньо также привлекает внимание «Сантоса».

В текущем сезоне Витиньо провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евр.

Ранее стало известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба.

OKs100
Болельщики Динамо расстроятся, что потеряют такого футболиста, который стал незаменимым на поле.
