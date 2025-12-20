Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
На Витиньо нацелился «Ляонин Тирен»
Бразильский вингер киевского «Динамо» Витиньо может перебраться в «Ляонин Тирен».
По информации СМИ, клуб из Китая сделал предложение по 26-летнему футболисту, который на правах аренды защищает цвета бразильского «Интернасьоналя». Витиньо также привлекает внимание «Сантоса».
В текущем сезоне Витиньо провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 11 забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евр.
