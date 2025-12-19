Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба

Казахстанские СМИ удивили неожиданной новостью – пятикратный чемпион Казахстана «Актобе» может подписать легенду «Динамо» Андрея Ярмоленко после завершения сезона.

Однако, как стало известно Sport.ua, такой вариант является нереалистичным. Украинский вингер настроен завершить карьеру после окончания сезона 2025/26, о чем неоднократно заявлял ранее.

Украинский футболист не рассматривает переезд в Казахстан. Ярмоленко после завершения карьеры может получить место работы в структуре «Динамо».

В этом сезоне Ярмоленко провел 20 матчей и забил четыре гола. Ранее Милевский рассказал, почему Ярмоленко не вызывается в сборную Украины.