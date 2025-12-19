Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
Чемпионат Украины
19 декабря 2025, 22:15
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба

Сообщалось, что украинцем интересуется «Актобе»

19 декабря 2025, 22:15
Известно решение Ярмоленко после сенсационного интереса иностранного клуба
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Казахстанские СМИ удивили неожиданной новостью – пятикратный чемпион Казахстана «Актобе» может подписать легенду «Динамо» Андрея Ярмоленко после завершения сезона.

Однако, как стало известно Sport.ua, такой вариант является нереалистичным. Украинский вингер настроен завершить карьеру после окончания сезона 2025/26, о чем неоднократно заявлял ранее.

Украинский футболист не рассматривает переезд в Казахстан. Ярмоленко после завершения карьеры может получить место работы в структуре «Динамо».

В этом сезоне Ярмоленко провел 20 матчей и забил четыре гола. Ранее Милевский рассказал, почему Ярмоленко не вызывается в сборную Украины.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
