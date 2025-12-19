Милевский рассказал, почему Ярмоленко не вызывается в сборную Украины

Бывший футболист киевского «Динамо» Артем Милевский поделился мнением об игре одного из лидеров «бело-синих» Андрея Ярмоленко, который не играл за сборную Украины во время квалификации ЧМ-2026.

«Ярмоленко не хватает сборной, конечно. Он набрал невероятную форму перед матчем с ЛНЗ, как он вышел против «Кривбасса», как сыграл против «Шахтера»...

Речь в одном – Шевченко забил 48 голов за сборную, Ярмоленко – 46. Ну вы же понимаете, что не дадут человеку побить этот рекорд? Он (Шевченко – прим) не переживет этого.

Я много думаю о том, почему Андрея не вызывают в сборную. Во время квалификации ЧМ-2026 он выглядел очень хорошо, играя в чемпионате. Ну разве Ярмоленко не смог бы сыграть против той же Исландии или Азербайджана? Он легко сыграл бы 50-60 минут.

Одно его присутствие на поле могло сыграть свою роль. Возможно, есть еще причина, но одна точно рекорд Шевченко», – поделился мнением Милевский.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола. В активе вингера – 125 игр в футболке сборной Украины и 46 забитых мячей.

Последний раз футболист играл в составе «сине-желтых» в марте 2025-го против Бельгии в Лиге наций.