Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клубы МЛС и чемпион Кореи. Металлист 1925 назвал соперников на сборах
Украина. Премьер лига
05 января 2026, 12:17 | Обновлено 05 января 2026, 12:18
Клубы МЛС и чемпион Кореи. Металлист 1925 назвал соперников на сборах

Харьковчане сыграют семь контрольных матчей

ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» на официальных страницах клуба объявил список спаррингов на сборах в Испании.

Харьковчане выйдут из отпуска 9 января. В первый день команда пройдет углубленное медицинское обследование, а уже 12 января отправится на учебно-тренировочный сбор в Испанию. Команда будет проживать во время первой части сборов в отеле «Эльба» в городе Эстепона, а вторую половину подготовки – в отеле «SO» в городе Сотогранде.

В течение месяца подопечные Младена Бартуловича проведут семь контрольных матчей. Первым соперником команды станет австрийский клуб «Вольфсбергер», второй матч против чешского клуба «Пардубице», после чего «желто-синих» ждет игра против представителя МЛС – «Монреаль». Уже в феврале пройдут товарищеские матчи против серебряного призера чемпионата Швеции – «Гаммарбю», еще одного представителя МЛС – «Сиэтл Саундерс», действующих чемпионов Южной Кореи – «Чонбук», а также норвежского «Мольде».

Список соперников «Металлиста 1925» в Испании:

  • 18.01. «Вольфсбергер» (Австрия)
  • 23.01. «Пардубице» (Чехия)
  • 29.01. «Монреаль» (Канада) (4 тайма по 30 минут)
  • 04.02. «Хаммарбю» (Швеция)
  • 05.02. «Сиэтл Саундерс» (США)
  • 11.02. «Чонбук» (Южная Корея)
  • 12.02. «Мольде» (Норвегия)

Металлист 1925 учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Вольфсбергер Клуб де Фут Монреаль Хаммарбю Сиэтл Саундерс Чонбук Хюндай Моторс Мольде
Иван Чирко Источник: ФК Металлист 1925
