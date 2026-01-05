Клубы МЛС и чемпион Кореи. Металлист 1925 назвал соперников на сборах

«Металлист 1925» на официальных страницах клуба объявил список спаррингов на сборах в Испании.

Харьковчане выйдут из отпуска 9 января. В первый день команда пройдет углубленное медицинское обследование, а уже 12 января отправится на учебно-тренировочный сбор в Испанию. Команда будет проживать во время первой части сборов в отеле «Эльба» в городе Эстепона, а вторую половину подготовки – в отеле «SO» в городе Сотогранде.

В течение месяца подопечные Младена Бартуловича проведут семь контрольных матчей. Первым соперником команды станет австрийский клуб «Вольфсбергер», второй матч против чешского клуба «Пардубице», после чего «желто-синих» ждет игра против представителя МЛС – «Монреаль». Уже в феврале пройдут товарищеские матчи против серебряного призера чемпионата Швеции – «Гаммарбю», еще одного представителя МЛС – «Сиэтл Саундерс», действующих чемпионов Южной Кореи – «Чонбук», а также норвежского «Мольде».

Список соперников «Металлиста 1925» в Испании: