ОФИЦИАЛЬНО. Финалист клубного чемпионата мира подписал форварда Колоса

«Колос» оформил трансфер нигерийского форварда Матиаса Оевуси в марокканский клуб «Раджа Касабланка» (четвертое место в текущем чемпионате).

«Желаем Матиасу всего лучшего в его дальнейшей игровой карьере!» – сообщила пресс-служба украинской команды.

Стороны решили не сообщать детали соглашения, однако на портале Transfermarkt отмечено, что сумма трансфера составила 300 тысяч евро.

Оевуси выступал за «Колос» с августа прошлого года после перехода из французского «Валансьена». За это время нападающий провел 12 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

«Раджа Касабланка» – 13-кратный чемпион Марокко и 3-кратный победитель Лиги Чемпионов Африки, а также финалист Клубного чемпионата мира (2013).