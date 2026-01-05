Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Финалист клубного чемпионата мира подписал форварда Колоса
Украина. Премьер лига
05 января 2026, 12:49 |
ОФИЦИАЛЬНО. Финалист клубного чемпионата мира подписал форварда Колоса

Матиас Оевуси продолжит карьеру в составе «Раджа Касабланка» из чемпионата Марокко

05 января 2026, 12:49 |
2 Comments
ФК Колос Ковалевка. Матиас Оевуси

«Колос» оформил трансфер нигерийского форварда Матиаса Оевуси в марокканский клуб «Раджа Касабланка» (четвертое место в текущем чемпионате).

«Желаем Матиасу всего лучшего в его дальнейшей игровой карьере!» – сообщила пресс-служба украинской команды.

Стороны решили не сообщать детали соглашения, однако на портале Transfermarkt отмечено, что сумма трансфера составила 300 тысяч евро.

Оевуси выступал за «Колос» с августа прошлого года после перехода из французского «Валансьена». За это время нападающий провел 12 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

«Раджа Касабланка» – 13-кратный чемпион Марокко и 3-кратный победитель Лиги Чемпионов Африки, а также финалист Клубного чемпионата мира (2013).

Колос Ковалевка Матиас Оевуси чемпионат Марокко по футболу Раджа Касабланка трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк
Glor
Тоже хотелось бы поиграть за Раджу Касабланку. Очень топовый клуб
Ответить
+1
TradyT
Дибільні заголовки це вже стало заразним на спорт.юа??? Чи це просто політика сайту???
Ответить
0
