ОФИЦИАЛЬНО. Финалист клубного чемпионата мира подписал форварда Колоса
Матиас Оевуси продолжит карьеру в составе «Раджа Касабланка» из чемпионата Марокко
«Колос» оформил трансфер нигерийского форварда Матиаса Оевуси в марокканский клуб «Раджа Касабланка» (четвертое место в текущем чемпионате).
«Желаем Матиасу всего лучшего в его дальнейшей игровой карьере!» – сообщила пресс-служба украинской команды.
Стороны решили не сообщать детали соглашения, однако на портале Transfermarkt отмечено, что сумма трансфера составила 300 тысяч евро.
Оевуси выступал за «Колос» с августа прошлого года после перехода из французского «Валансьена». За это время нападающий провел 12 матчей, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.
«Раджа Касабланка» – 13-кратный чемпион Марокко и 3-кратный победитель Лиги Чемпионов Африки, а также финалист Клубного чемпионата мира (2013).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Контракт с английским грандом подпишет Лиам Росеньор
Рыбалка сообщил, что украинец уже проходит подготовку в учебном центре