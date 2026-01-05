Забарный привез пенальти, голы Ваната и Цыганкова, Челси спас игру с Сити

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 4 января.

1. Суперматч от украинцев. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу

Виктор и Владислав решили судьбу матча

2. Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж

У победителей голы забили Дезире Дуэ и Усман Дембеле

3A. Ушел тренер, но не характер. Челси вырвал ничью на поле Ман Сити

Команда Гвардиолы снова существенно отстает в чемпионской гонке

3B. Украинское дерби. Брентфорд с хет-триком Тиаго уверенно обыграл Эвертон

Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк сыграли полный матч

4. С хет-триком. Реал дома без Мбаппе разгромил Бетис в Ла Лиге

Мадридский гранд добыл победу со счетом 5:1

5A. Сборная Марокко обыграла Танзанию и вышла в 1/4 финала домашнего КАН

Единственный в матче гол забил Браим Диас, полузащитник Реала

5B. Сборная Камеруна переиграла ЮАР и вышла на Марокко в четвертьфинале КАН

Львы забили два мяча, на что соперники ответили только одним

6. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб досрочно прекратил контракт с легионером

Марко Мрвальевич покинул расположение «Вереса»

7. Свитолина и Винус Уильямс проиграли совместный матч на турнире в Окленде

Элина и американка не сумели справиться с Йович и Эалой на старте соревнований

8A. Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20

В европейском дерби Швеция победила Финляндию

8B. Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия сенсационно выбила Канаду и вышла в финал

Яркая победа чешской сборной в полуфинале ЧМ U-20

9. ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри принял резонансное решение после поражений Усику

Британец снова решил вернуться в бокс в 2026 году

10A. Шесть футболистов, которые могут покинуть Манчестер Юнайтед в январе

В стане «красных дьяволов» хватает игроков, чье будущее вызывает вопросы

10B. 7 самых удачных трансферов клубов УПЛ в текущем сезоне

О тех, кто стал реальным и весьма значительным усилением