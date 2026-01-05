Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
05 января 2026, 11:23 | Обновлено 05 января 2026, 12:00
Забарный привез пенальти, голы Ваната и Цыганкова, Челси спас игру с Сити

Главные новости за 4 января на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 4 января.

1. Суперматч от украинцев. Цыганков и Ванат забили по голу, принеся Жироне победу
Виктор и Владислав решили судьбу матча

2. Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
У победителей голы забили Дезире Дуэ и Усман Дембеле

3A. Ушел тренер, но не характер. Челси вырвал ничью на поле Ман Сити
Команда Гвардиолы снова существенно отстает в чемпионской гонке

3B. Украинское дерби. Брентфорд с хет-триком Тиаго уверенно обыграл Эвертон
Виталий Миколенко и Егор Ярмолюк сыграли полный матч

4. С хет-триком. Реал дома без Мбаппе разгромил Бетис в Ла Лиге
Мадридский гранд добыл победу со счетом 5:1

5A. Сборная Марокко обыграла Танзанию и вышла в 1/4 финала домашнего КАН
Единственный в матче гол забил Браим Диас, полузащитник Реала

5B. Сборная Камеруна переиграла ЮАР и вышла на Марокко в четвертьфинале КАН
Львы забили два мяча, на что соперники ответили только одним

6. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб досрочно прекратил контракт с легионером
Марко Мрвальевич покинул расположение «Вереса»

7. Свитолина и Винус Уильямс проиграли совместный матч на турнире в Окленде
Элина и американка не сумели справиться с Йович и Эалой на старте соревнований

8A. Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
В европейском дерби Швеция победила Финляндию

8B. Молодежный ЧМ по хоккею. Чехия сенсационно выбила Канаду и вышла в финал
Яркая победа чешской сборной в полуфинале ЧМ U-20

9. ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри принял резонансное решение после поражений Усику
Британец снова решил вернуться в бокс в 2026 году

10A. Шесть футболистов, которые могут покинуть Манчестер Юнайтед в январе
В стане «красных дьяволов» хватает игроков, чье будущее вызывает вопросы

10B. 7 самых удачных трансферов клубов УПЛ в текущем сезоне
О тех, кто стал реальным и весьма значительным усилением

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
