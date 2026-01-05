Свитолина и Винус Уильямс проиграли совместный матч на турнире в Окленде

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступления в парном разряде хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В первом раунде украинка и ее напарница Винус Уильямс (США) в двух сетах проиграли тандему Александра Эала (Филиппины) / Ива Йович (США) за 1 час и 30 минут.

WTA 250 Окленд. Пары. Хард, 1/16 финала

Александра Эала (Филиппины) / Ива Йович (США) – Элина Свитолина (Украина) / Винус Уильямс (США) [WC] – 7:6 (9:7), 6:1

В первой партии Свитолина и Уильямс-старшая не сумели подать на сет при счете 5:3, а также не реализовали два сетбола на тай-брейке (один на подаче и один на приеме).

Это было первое очное противостояние дуэтов. Элина и Винус впервые сыграли в одной паре.

Для Свитолиной это был первый парный матч с 2021 года. Тогда Элина вместе с Даяной Ястремской уступила на старте Олимпиады в Токио французскому дуэту Ализе Корне / Фиона Ферро.

Свитолина в стартует в одиночном разряде с первым номером стартует в ночь на 6 число – в 1/16 финала ей предстоит встреча с Варварой Грачевой. Винус 6 января в первом раунде сыграет против Магды Линетт.

Эала и Йович в четвертьфинале парного разряда поборются либо с первыми сеяными Эйжей Мухаммад и Эрин Рутлифф, либо с Джесикой Малечквой и Ренатаой Сарасуа.

Фотогалерея матча Эала / Йович – Свитолина / Уильямс-старшая