Свитолина и Винус Уильямс проиграли совместный матч на турнире в Окленде
Элина и американка не сумели справиться с Йович и Эалой на старте соревнований
Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила выступления в парном разряде хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
В первом раунде украинка и ее напарница Винус Уильямс (США) в двух сетах проиграли тандему Александра Эала (Филиппины) / Ива Йович (США) за 1 час и 30 минут.
WTA 250 Окленд. Пары. Хард, 1/16 финала
Александра Эала (Филиппины) / Ива Йович (США) – Элина Свитолина (Украина) / Винус Уильямс (США) [WC] – 7:6 (9:7), 6:1
В первой партии Свитолина и Уильямс-старшая не сумели подать на сет при счете 5:3, а также не реализовали два сетбола на тай-брейке (один на подаче и один на приеме).
Это было первое очное противостояние дуэтов. Элина и Винус впервые сыграли в одной паре.
Для Свитолиной это был первый парный матч с 2021 года. Тогда Элина вместе с Даяной Ястремской уступила на старте Олимпиады в Токио французскому дуэту Ализе Корне / Фиона Ферро.
Свитолина в стартует в одиночном разряде с первым номером стартует в ночь на 6 число – в 1/16 финала ей предстоит встреча с Варварой Грачевой. Винус 6 января в первом раунде сыграет против Магды Линетт.
Эала и Йович в четвертьфинале парного разряда поборются либо с первыми сеяными Эйжей Мухаммад и Эрин Рутлифф, либо с Джесикой Малечквой и Ренатаой Сарасуа.
Фотогалерея матча Эала / Йович – Свитолина / Уильямс-старшая
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Окончательного решения по дисквалификации украинца пока нет
У победителей голы забили Дезире Дуэ и Усман Дембеле