Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 января 2026, 12:13 | Обновлено 04 января 2026, 12:25
7 самых удачных трансферов клубов УПЛ в текущем сезоне

Поговорим о тех, кто стал реальным и весьма значительным усилением для своей новой команды

7 самых удачных трансферов клубов УПЛ в текущем сезоне
Коллаж Sport.ua

Сезон-2025/26 в украинской Премьер-лиге пока приносит немало сюрпризов. Достаточно того, что на зимний перерыв действующий чемпион «Динамо» ушло лишь четвертым в турнирной таблице, а вот ее лидером оказался черкасский ЛНЗ, который очень неплохо летом поработал на трансферном рынке.

Впрочем, не только «фиолетовым» удалось осуществить отличные кадровые сделки. И сегодня мы предлагаем вам свою версию семи наиболее удачных трансферов клубов УПЛ в текущем сезоне. Сразу подчеркнем – выбирали только из тех, кто стал новичком для своего нынешнего клуба в текущем сезоне, поэтому здесь не будет, например, Глейкера Мендосы из «Кривбасса», который выступает за криворожан еще с февраля…

Олег Горин

Возраст: 25 лет
Гражданство: Украина
Клуб: ЛНЗ
Условия перехода: трансфер на правах свободного агента

ФК ЛНЗ

Карьера этого воспитанника львовского футбола поначалу складывалась, откровенно говоря, так себе. Попытавшись ухватить Удачу за хвост в юном возрасте в командах из Польши и Чехии, но потерпев неудачу, Горин летом 2021 года вернулся в Украину, оформив сотрудничество с «Минаем». В команде из Закарпатской области Горин на протяжении двух лет был важной фигурой, однако в целом никто всерьез не говорил о его таланте и способностях. Возможно, потому, что уровень самого «Миная» был настолько невнятным, что выделять в его рядах кого-либо являлось еще тем риском для любого из экспертов.

Кардинально измениться к лучшему карьерная ситуация для Горина могла летом 2023-го. Тогда Олег перебрался в «Днепр-1», где перед ним открывалось значительно больше возможностей проявить себя на хорошем уровне, но… Центрбек сумел сыграть всего 4 матча за год пребывания в стане днепрян и никого не удивило, что летом 2024-го он оказался не просто в статусе свободного агента, но и в роли футболиста, чья востребованность на рынке была близкой к нулевой отметке. Лишь в начале 2025 года Горин сумел трудоустроиться. В его талант поверили в «Рухе», где у Виталия Пономарева защитник постепенно начал показывать весьма достойный футбол.

Момент славы для Горина настал летом нынешнего года, когда Олег перебрался в ЛНЗ. В черкасской команде 25-летний центрбек стал одним из очевидных эталонов надежности, во многом благодаря чему «фиолетовые» имеют наименьший показатель пропущенных мячей в лиге – всего 8 в 16 матчах. Сам Горин нынче является вторым в УПЛ по среднематчевому показателю осуществленных перехватов мяча (6,84; больше только у испанца Нила Коча из «Эпицентра» – 7,32), что еще раз подчеркивает тот прогресс в понимании тактики, который демонстрирует Олег за время работы с Пономаревым.

Андрусв Араухо

Возраст: 22 года
Гражданство: Венесуэла
Клуб: «Кривбасс»
Условия перехода: трансфер за 250 тысяч евро

ФК Кривбасс

Когда в середине августа «Кривбасс» объявил о покупке венесуэльского опорника Андрусва Араухо из «Депортиво Райо Зулиано», то вряд ли кто-то из болельщиков, активно следящих за перипетиями событий в УПЛ, поспешил поздравить криворожан с отличной сделкой. Оно и неудивительно: говоря откровенно, для подавляющего большинства фанатов, специалистов и экспертов Араухо был банальным «котом в мешке», ноунеймом, чьи перспективы выглядели абсолютно неясными. Сколько таких игроков проходит через наши клубы, в конце-то концов, и разве многим из них удается себя проявить на достойном уровне?..

Но Араухо удалось! 22-летний венесуэльский легионер за полгода пребывания в Украине показал, что является очень и очень достойным футболистом по меркам нашей элитарной лиги. Уже сейчас на портале Transfermarkе оценочная стоимость Андрусва выросла до показателя в 1 миллион евро, и вряд ли в «Кривбассе» окажутся готовы продать южноамериканца за такие деньги – нужно просить минимум в два раза больше.

В 13 матчах УПЛ Араухо отличился 2 результативными передачами. Это не футболист для построения атак и красивой игры впереди. Он, вероятно, не так хорош в роли связующего звена между обороной и нападением, но… Андрусв чрезвычайно полезен непосредственно в опорной зоне при выполнении работы по отбору мяча. Можно даже смело утверждать, что Араухо буквально выжигает все напалмом в зоне своей ответственности, будучи там полноправным хозяином ситуации. Неслучайно, по статистике Wyscout, Андрусв ныне является безоговорочным лидером чемпионата по интенсивности ведения единоборств в обороне. В среднем за 90 минут на счету венесуэльца 9,1 таких действий, что говорит о колоссальной работоспособности и нацеленности на борьбу у этого игрока. Кажется, что вскоре в «Кривбасс» могут постучаться из клубов, где любят использовать классических тафгаев, чтобы попытаться договориться о переходе Араухо, и если так случится, то это будет значительной потерей для криворожан. В кадровом плане, ведь в финансовом Андрусв способен принести «Кривбассу» пристойный профит.

Хоакин Сифуэнтес

Возраст: 28 лет
Гражданство: Испания
Клуб: «Эпицентр»
Условия перехода: трансфер на правах свободного агента

ФК Эпицентр

Похожая история, что и с Андрусвом Араухо, произошла в «Эпицентре», но с той лишь поправкой, что от клуба-дебютанта УПЛ вообще мало кто ожидал чего-то особенного. Летом команду Сергея Нагорняка усилило сразу несколько футболистов, причем эксперты если и ожидали какого-то прорыва, то от весьма известных по меркам нашего чемпионата Андрея Борячука, Владислава Супряги или Игоря Кирюханцева, однако «выстрелил» один из трех подписанных каменчанами испанцев – Хоакин Сифуэнтес.

28-летний легионер с Пиренеев до переезда в Украину выступал исключительно за крайне скромные клубы, представляющие его родину, а последние два года провел в Андорре, где в составе «Санта-Коломы» становился чемпионом и обладателем Кубка этой страны. Именно из Андорры Сифуэнтес и перебрался в Каменец-Подольский, по причине чего ни у кого вне самого «Эпицентра» не было от этого футболиста никаких существенных ожиданий. Ну, очередной легионер, прибывший на заработки – та еще диковинка… Однако Хоакин очень быстро показал, что он на уровне текущей УПЛ является очень качественным исполнителем.

Мало того, что прямо сейчас Сифуэнтес занимает второе место в элитарном дивизионе отечественного футбола по количеству обводок и действий один-в-один (94; больше только у Рашицы из «Металлиста 1925» – 94), так он еще и является третьим по количеству ударов, нанесенных по воротам соперников – 36 (столько же у Кауана Элиаса из «Шахтера», а больше только у Бруниньо из «Карпат» – 38 и Фаала из «Руха» – 42), опережая многих номинальных центрфорвардов команд УПЛ! Плюс ко всему Сифуэнтес демонстрирует очень тонкое понимание футбола, в который играет «Эпицентр», имея весьма высокий, как для команды такого уровня, показатель точности выполненных передач вперед – 65%. Вопрос только в том, как надолго Хоакин задержится в стане каменчан, ведь изначально он подписывал всего-то однолетнее трудовое соглашение…

Владислав Велетень

Возраст: 23 года
Гражданство: Украина
Клуб: «Полесье»
Условия перехода: трансфер за 430 тысяч евро

ФК Полесье

Летом в «Полесье» произошли серьезные кадровые изменения, основанием для которых послужила, прежде всего, рокировка на тренерской скамейке, где Руслан Ротань заменил провалившегося Имада Ашура. «Новая метла» тотчас же начала искать для себя и новых исполнителей, а потому удивляться активности житомирских «волков» на трансферном рынке не стоило абсолютно.

Впрочем, при Ротане «Полесье» не стало брать кого-то абсолютно неизведанного и непонятного для отечественного рынка. Наоборот, клуб сосредоточился на тех, кто уже успел себя проявить, и пожалуй, стратегически лучшей сделкой для «волков» стало подписание вингера Владислава Велетня. За воспитанника «Динамо» житомиряне заплатили не так и много – чуть меньше полумиллиона евро, что практически равнозначно сделкам, которые осуществлялись ранее при Ашуре – например, Офека Битона и Димитара Трайкова. Однако, как говорится, прочувствуйте разницу и проследите качество этих трансферов – где сейчас Битон и Трайков, а вот Велетень в 14 матчах отличился 7 результативными действиями за «Полесье» в УПЛ (3 гола и 4 ассиста). И это в дебютном сезоне в новой команде!

Качество выступлений за «Полесье», равно как и прежний прогресс в карьере в «Колосе», позволил Велетню в октябре дебютировать в рядах национальной сборной Украины, где Влад сыграл три минуты в поединке против Исландии (5:3). На зимнюю паузу в УПЛ Велетень ушел лидером чемпионата по предголевым передачам (3) и навесам (64). Хорошая техника, пристойные скорость и работоспособность в совокупности с постоянной нацеленностью на ворота соперника делают Велетня очень ценным игроком для команды Ротаня, а учитывая молодой возраст Владислава, то и вовсе позволяют тренерскому штабу выстраивать вокруг него костяк «Полесья» на ближайшие три, четыре, а то и больше лет. И это именно тот кейс, когда при наличии денег не нужно искать качественное усиление где-то на стороне, прибегая к услугам сомнительных экспертов и аналитиков, а просто нужно брать очевидно лучшее, что уже есть в твоей лиге и более чем доступно для твоего клуба. Не зря говорят, что все гениальное просто, и Руслан Ротань, похоже, прекрасно усвоил эту жизненную истину.

Алексей Паламарчук

Возраст: 34 года
Гражданство: Украина
Клуб: ЛНЗ
Условия перехода: трансфер на правах свободного агента

ФК ЛНЗ

Еще одним фантастически грамотным и удачным кадровым решением для ЛНЗ минувшим летом стал переход из «Ингульца» опытного голкипера Алексея Паламарчука. В стане «казаков» вратарь в минувшем сезоне стал автором невероятного рекорда на уровне УПЛ, отразив шесть кряду пенальти, назначенных в его ворота! Последнее обстоятельство привлекло внимание к Паламарчуку на рынке, однако после вылета «Ингульца» каких-то очень уж заманчивых предложений Алексей, очевидно, так и не получил, иначе сложно объяснить, почему он согласился на переезд в Черкассы.

В ЛНЗ Паламарчука изначально видели лишь как резервиста для куда более молодого и, как следствие, перспективного стража ворот – Дмитрия Ледвия, который прибыл в стан «фиолетовых» из «Руха» вместе с Виталием Пономаревым. Однако после того, как Ледвий в четвертом и пятом турах пропустил два и четыре мяча, соответственно, от «Вереса» и «Александрии», тренерский штаб ЛНЗ решил довериться ветерану и тот наставников не подвел.

Из 11 матчей, которые Паламарчук провел в УПЛ в текущем сезоне, в 9 он оставил свои ворота «сухими»! Феноменальные цифры, которые подтверждаются и другими: Алексей, по подсчетам Wyscout, предотвратил в текущем сезоне 3,02 гола в свои ворота, что является третьим лучшим показателем в лиге после Пахолюка из «Колоса» (6,37) и Сапутина из «Зари» (4,4). Однако выделять именно Паламарчука в этот рейтинг заставляет его стремительная интеграция в новую команду, способность грамотно руководить оборонительными построениями и отвечать ожиданиям тренерского штаба. Теперь уже молодому Ледвию стоит задуматься, а правильным ли с его стороны шагом был переход в ЛНЗ, куда он вроде как перебирался «под крыло» хорошо знакомого ему тренера?..

Изаки

Возраст: 18 лет
Гражданство: Бразилия
Клуб: «Шахтер»
Условия перехода: трансфер за 10 миллионов евро

ФК Шахтер

В конце августа «Шахтеру» удалось завершить трансфер юного полузащитника и воспитанника академии «Флуминенсе» Изаки. За футболиста, успевшего сыграть всего 12 официальных матчей за первую команду «трехцветных», «горняки» заплатили 10 миллионов евро – чрезвычайно солидную сумму по нынешним меркам для украинского клубного футбола. Однако, как показало время, эти инвестиции того стоили, а бразильские эксперты, называвшие Изаки главной жемчужиной юношеских команд «Флуминенсе» последних лет, абсолютно не преувеличивали, а говорили исключительно правду.

Значительно больше об Изаки мы уже рассказывали на страницах Sport.ua в рамках специального материала, а потому повторяться не будем, приглашая всех, кому это интересно, перечитать или ознакомиться с этим материалом:

Здесь же стоит отметить, что Изаки – единственный в нашем рейтинге из числа игроков, кто не достиг и 20 лет. Да, пока у Арды Турана, что более чем логично, молодой хавбек является лишь игроком ближайшей ротации, но то, как показывает себя Изаки – в новой команде, в новом чемпионате и при абсолютно незнакомых ему, отнюдь непростых, условиях жизни – вызывает исключительно уважение. В 11 матчах в рамках УПЛ Изаки провел на поле 339 минут, отличившись 6 результативными действиями. Причем трудолюбивый бразилец весьма спокойно и не по годам хладнокровно как забивает (3 мяча), так и ассистирует партнерам (3 результативные передачи). Кто знает, как сложится дальнейшая карьера Изаки в «Шахтере» и сумеет ли он оправдать полностью выданные ему авансы и заплаченные за него деньги, но пока этот футболист по одним игровым качествам напоминает своего соотечественника Фреда, а по другим – еще одного экс-бразильца «Шахтера» Алекса Тейшейру. Если у Изаки реально удастся развить подобную синергию в своих игровых действиях, то… Впрочем, давайте не будем забегать вперед, а пока лишь ограничимся констатацией уже произошедшего.

Проспер Оба

Возраст: 22 года
Гражданство: Нигерия
Клуб: ЛНЗ
Условия перехода: трансфер за 700 тысяч евро

Еще один, третий, летний новичок ЛНЗ в нашем списке, что лишний раз демонстрирует, насколько успешной выдалась кадровая кампания «фиолетовых» в начале текущего сезона. За Проспера Оба, о котором в Украине до момента его перехода в черкасский клуб, не знал и не слышал практически никто, было заплачено 700 тысяч евро (по данным Transfermarkt, хотя по версии ряда инсайдеров – несколько больше, порядка 1-1,2 миллионов евро). Это пристойные деньги для «фиолетовых», но в целом не такие уж и большие, если сравнивать их с компенсацией, которую «Шахтер» перевел на счета «Флуминенсе» за того же Изаки.

Вряд ли кто-то рассчитывал, что Оба настолько ярко покажет себя, что называется, с ходу. На зимнюю паузу Проспер ушел в статусе лучшего бомбардира текущего сезона в УПЛ (7 забитых мячей), а также одного из лучших ассистентов первенства (4 результативные передачи). Помимо этого нигериец запомнился фантастическими скоростными забегами и техникой работы с мячом, прицельными ударами и невероятный пониманием своей роли в тактических построениях команды Пономарева. Что любопытно, по всем ключевым статистическим показателям, кроме собственно забитых мячей, о чем мы уже вспоминали, Оба не является лидером текущего розыгрыша УПЛ. По ожидаемым голам африканец лишь пятый, по подсчетам Wyscout, по обводкам – четвертый, по ударам – и вовсе лишь пятнадцатый. Впрочем, своей эффективностью работы на поле Проспер лишний раз доказал, что непосредственно цифры в футбол не играют, а могут выступать лишь дополнительным аргументом при анализе работы того или иного исполнителя.

Неудивительно, что еще до фактического ухода на зимние каникулы о переходе Оба из ЛНЗ поспешил объявить «Шахтер». За африканца «горняки» заплатили, по неофициальным данным, около 4,5 миллионов евро, и теперь по весне мы сможем оценить, насколько будет отличаться Проспер версии осени-2025 с ним же самим, но версии начала 2026-го и пребывания в новой команде с новыми требованиями и взглядами на ведение игры.

P.S. На самом деле, на этот раз ограничиться семеркой лучших было весьма непросто, так как удачных и действительно толковых сделок в УПЛ в этом сезоне хватало. По этой причине пришлось вычеркнуть из числа претендентов на топ-7, например, Неманью Анджушича из «Зари», Николая Гайдучика из «Полесья», Юрия Климчука из «Колоса» и некоторых других достойных исполнителей, но… Формат есть формат, тут уж ничего не поделаешь. Впрочем, вы всегда можете дополнить нас в комментариях, указав своих фаворитов, по возможности аргументируя свой выбор…

«Такого в истории чемпионата страны еще не было». Федорчук – о сезоне в УПЛ
Клуб УПЛ мог позвать Скрипника, но выбрал коуча, с которым чуть не вылетел
Стало известно, какой игрок в УПЛ имеет наибольше ожидаемых голов xG
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
InterArsenalRealMadrid
А где Глейкер Мендоса?
MaximusOne
Я б замість Ізакі, Мейрелліша поставив.
Bulba_sumkin
А как-же Блядуце? Топ трансфер))
Gargantua
Алиу Тиаре явно не хватает
