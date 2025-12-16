Оба – далеко неочевидное усиление для Шахтера. Зачем же клуб его подписал?

Что ж, то, о чем так долго говорили и писали в прессе, все-таки произошло. 14 декабря, не дожидаясь формального открытия зимнего трансферного окна в УПЛ, «Шахтер» официально объявил о покупке 22-летнего вингера ЛНЗ Проспера Оба. С нигерийцем был подписан контракт на пять лет, а сделка обошлась «оранжево-черным», если опираться на неофициальные источники, в 4-4,5 миллиона евро. Большие деньги по меркам внутреннего рынка, ничего не скажешь. И тем интереснее факт такого решения со стороны менеджмента и тренерского штаба «Шахтера».

Зачем Проспер Оба «горнякам», и почему бронзовый призер минувшего розыгрыша УПЛ решил всего через полгода активного отслеживания за футболистом все-таки его подписать? Давайте поразмышляем вместе…

Начать хочется с очевидного – Проспер Оба не является крайне необходимым подписанием для нынешнего «Шахтера». Ни с точки зрения кадрового аспекта, ни в вопросе традиционных поведенческих моделей «горняков» на рынке, ни даже в тактическом плане.

Уже после подписания контракта с «Шахтером Оба заявил, что комфортно чувствует себя на трех позициях в атаке: «Я играю на всех трех позициях в атаке: слева, справа и в центре нападения». Откровенно говоря, нынешний состав «оранжево-черных» и так буквально кишит талантливыми, перспективными и мастеровитыми исполнителями, чтобы категорично настаивать на том, что Оба был уж настолько нужен этой команде…

Судите сами: слева в атаке у Арды Турана есть Эгиналду и Невертон, которые прогрессируют с каждым месяцем, а в теории – еще и 21-летний Антон Глущенко из собственной академии, которому уже пора либо давать игровую практику, либо отпускать восвояси. Справа тренерский штаб «горняков» может положиться на Алиссона, Педриньо, Лукаса Феррейру, да и Марьяна Шведа клуб еще никак и никуда не пристроил, чтобы окончательно отказываться от исполнителя. Наконец, в центре атаки Туран может рассчитывать на Кауана Элиаса, Луку Мейреллиша и Лассину Траоре. Первые двое в текущем сезоне демонстрируют очень пристойный уровень футбола, а буркиниец… Его, как и Шведа, пока так и не удалось куда-то пристроить, но хоть какой-то игровой практикой обеспечить нужно все равно.

Где в этом всем кадровом обилии есть место для Оба? Да, пускай Алиссон нынче травмирован, однако в весенней части сезона, когда клуб сможет заявить Проспера, бразилец должен вернуться на поле и претендовать на роль футболиста стартового состава. Очевидных исходящих трансферов пока у «Шахтера» в линии атаки также не просматривается – большинство из перечисленных лишь совсем недавно перебрались в стан «оранжево-черных», чтобы их продавать, а потенциальный уход в январе Шведа, Траоре и даже Педриньо глобально ничего не изменит в кадровой диспозиции.

Для традиционного трансферного поведения «Шахтера» переход Оба также видится, мягко говоря, странным. Прежде всего, речь идет об африканском легионере, если точнее – нигерийце. Из соотечественников Проспера ранее оранжево-черные цвета защищали четверо: форварды Джулиус Агахова, Эммануэль Окодува и Оларенважу Кайоде, а также центрбек Айзек Окоронкво. Из них однозначно важными игроками для «Шахтера» удалось стать только Агахове и Окоронкво, и то в период, когда ни о каких бразильцах в клубе еще даже не помышляли. Когда в Донецк начали приезжать наследники Пеле, то позиции Агаховы, являвшегося любимцем фанатов и президента клуба Рината Ахметова, очень быстро покатились вниз, а в период второго захода в «Шахтер» Джулиус и вовсе являлся резервистом у Мирчи Луческу, которого недавно африканец публично назвал расистом.

Наконец, в тактическом плане Проспер Оба прямо сейчас также не выглядит очевидным усилением для команды Арды Турана. Нигериец показал себя в ЛНЗ прекрасным исполнителем для контратакующей модели футбола. За счет шикарной скорости и отменных физических данных африканец, как это принято говорить, делал разницу в ряде эпизодов, забивая мячи или отдавая результативные передачи на партнеров. В «Шахтере», по крайней мере на уровне УПЛ, у Оба вряд ли будет такая же функция на поле. Тут придется показывать себя на ограниченном пространстве, а насколько Проспер удачлив в таком футболе пока непонятно.

В какой-то степени подписание Оба может открыть перед «горняками» такую же опцию, которая была у команды во времена пребывания в ней Михаила Мудрика. Однако наиболее актуальной она будет, очевидно, в еврокубках, особенно на финальных стадиях той же Лиги конференций, где «Шахтер» может пробовать сыграть не первым номером, а отдавать инициативу соперникам. В таком футболе Проспер, способный убежать от оппонентов и выиграть у них борьбу за мяч, станет интересной тактической опцией для штаба Арды Турана и может привнести для команды элемент разнообразия.

ФК ЛНЗ

Не стоит забывать, как Проспер Оба и ЛНЗ уничтожали «Шахтер» в первом круге УПЛ в рамках очной дуэли. В поединке, в котором «горняки» тотально владели мячом (73% против 27%), а также существенно превзошли оппонента по количеству выполненных передач (680 против 187), подопечные Виталия Пономарева, надежно сыграв у своих ворот, уничтожили оппонента таким простым оружием, как длинные передачи. Показатель лонгболлов у ЛНЗ в той игре составлял 20,3% (для сравнения у «Шахтера» – 4,4%), а вперед черкасчане отдали 82 паса из 187. Фактически быстрый переход из обороны в атаку посредством использования таких скиллов, которые есть у Проспера Оба, и помогли ЛНЗ в начале октября сотворить сенсацию против «горняков».

В этом аспекте интересно другое: насколько глубоко Оба был проанализирован селекцией и руководством «Шахтера», или же его подписание стало очередным реакционным поступком для «горняков». Последних в прошлом хватало, и в памяти сразу возникает пример Нери Кастильо, которого «Шахтер» купил после противостояний в Лиге чемпионов с «Олимпиакосом», да и с тренерами подобное также случалось – Марино Пушича взяли из «Фейеноорда», который до этого потряс Рината Ахметова эффективностью действий в матче, завершившимся погромом «горняков» со счетом 7:1.

Если рассматривать выступления Оба в текущем сезоне УПЛ за ЛНЗ, то в глаза должна бросаться не только отличная результативность – 7 забитых мячей и 4 результативные передачи в 15 поединках, – но и определенные проблемы, возникавшие у нигерийца в некоторых матчах. Например, эффективность действий Проспера на поле в матчах против «Кривбасса» и «Динамо» была далекой от приемлемых показателей – 32% и в одном, и во втором случае. А речь об оппонентах высокого, по меркам нынешней УПЛ, уровня, которые умеют противодействовать не только позиционным, но и контратакам соперника. Поэтому Арде Турану точно будет над чем поработать в аспекте дальнейшего прогресса Оба…

Помимо полезной опции в еврокубках, прямо сейчас покупка Проспера Оба видится для «Шахтера» очевидным плюсом еще и в аспекте ослабления прямого конкурента в борьбе за чемпионство. Да, как бы удивительно это не звучало, но сейчас именно подопечные Пономарева являются для команды Турана наиболее серьезным соперником, если говорить о чемпионской гонке. И то, насколько ЛНЗ зависел от игры Оба в первом круге вряд ли стоит расписывать подробнее – голевые показатели нигерийца здесь весьма красноречивы…

Поэтому формально трансфер Проспера Оба вряд ли делает «Шахтер» прямо сейчас более сильной командой, нежели она была до этого. Определенных тактических опций Арде Турану такой футболист может добавить, однако еще большой вопрос, насколько турецкий коуч в этом нуждается. В Лиге конференций также не факт, что Проспер с ходу окажется способным помочь «оранжево-черным», так как ему еще лишь предстоит влиться в новый коллектив и понять его принципы ведения футбола. В какой-то степени переход Оба выглядит как хорошая попытка боссов «Шахтера» ослабить, а вместе с тем и отцепить, ЛНЗ от чемпионской гонки по весне, а также как желание найти «нового Мудрика», но более физически сильного и выносливого, чем та версия Михаила, которая была в донецкой команде. Насколько оправданны эти решения покажет только время. В конце концов, когда-то и за Оларенважу Кайоде платили 3 миллиона евро и казалось, что это интересный трансфер, но что из той истории вышло, очевидно, хорошо помнит еще подавляющее большинство болельщиков, внимательно следящих за перипетиями в УПЛ…