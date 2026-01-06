Игрок Шахтера стал главной трансферной целью именитого заграничного клуба

Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Кауан Элиас привлекает внимание «Фламенго». Об этом сообщает АЛехандре Маттос.

По информации источника, 19-летний футболист клуба Украинской Премьер-лиги является одной из главных трансферных целей представителя чемпионата Бразилии.

В текущем сезоне Кауан Элиас провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми ередачами. Веб-портал Transefrmart оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что у «Шахтер» получил солидное предложение по игроку.