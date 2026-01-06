Игрок Шахтера стал главной трансферной целью именитого заграничного клуба
Кауан Элиас привлекеат внимание «Фламенго»
Бразильский нападающий донецкого «Шахтера» Кауан Элиас привлекает внимание «Фламенго». Об этом сообщает АЛехандре Маттос.
По информации источника, 19-летний футболист клуба Украинской Премьер-лиги является одной из главных трансферных целей представителя чемпионата Бразилии.
В текущем сезоне Кауан Элиас провел 26 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми ередачами. Веб-портал Transefrmart оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что у «Шахтер» получил солидное предложение по игроку.
