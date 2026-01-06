Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Безжалостные зебры. Ювентус уничтожил соперника в Серии А, забив три мяча
Чемпионат Италии
Сассуоло
06.01.2026 21:45 – FT 0 : 3
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
06 января 2026, 23:41 | Обновлено 06 января 2026, 23:47
100
0

Безжалостные зебры. Ювентус уничтожил соперника в Серии А, забив три мяча

Жертвой туринцев стало «Сассуоло»

06 января 2026, 23:41 | Обновлено 06 января 2026, 23:47
100
0
Безжалостные зебры. Ювентус уничтожил соперника в Серии А, забив три мяча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 января состоялся матч между «Сассуоло» и «Ювентусом» в 19-м туре итальянской Серии А.

Противостояние на арене «Мапей Стэдиум» завершилось уверенной победой «зебр», которые вышли на поле в статусе фаворитов.

Переиграв соперника по статистике, гости забили три мяча и записали на свой счёт разгромную победу – 3:0.

В турнирной таблице «Ювентус» занимает четвёртую позицию (36 очков), «Сассуоло» пока идёт 11-м (23 пункта).

Серия А. 19-й тур, 6 января

«Сассуоло» – «Ювентус» – 0:3

Голы: Мухаремович, 16 (автогол), Миретти, 62, Давид, 63

Фотогалерея матча:

По теме:
Довбик вернулся с голом, но оставил поле в слезах
Тренер Ромы вошел в уникальный 1000-очковый тренерский клуб Серии А
Артем Довбик совершил 50 результативных действий в топ-5 европейских лигах
Серия A чемпионат Италии по футболу Ювентус Сассуоло Фабио Миретти Джонатан Дэвид автогол
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Футбол | 06 января 2026, 10:04 22
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов

«Фламенго» хочет купить Кауана Элиаса

Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Хоккей | 06 января 2026, 11:05 2
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото

Швеция обыграла Чехию и стала лучшей командой турнира

ОФИЦИАЛЬНО. Селтик назначил тренера с огромным стажем работы
Футбол | 06.01.2026, 23:12
ОФИЦИАЛЬНО. Селтик назначил тренера с огромным стажем работы
ОФИЦИАЛЬНО. Селтик назначил тренера с огромным стажем работы
Сыграет ли Зинченко? Вест Хэм и Ноттингем Форест назвали стартовые составы
Футбол | 06.01.2026, 21:02
Сыграет ли Зинченко? Вест Хэм и Ноттингем Форест назвали стартовые составы
Сыграет ли Зинченко? Вест Хэм и Ноттингем Форест назвали стартовые составы
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Футбол | 06.01.2026, 19:17
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 5
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
06.01.2026, 03:10
Хоккей
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
06.01.2026, 07:48 4
Футбол
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
05.01.2026, 15:59 9
Футбол
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
06.01.2026, 07:24 1
Бокс
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 6
Бокс
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
05.01.2026, 16:39 13
Футбол
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
05.01.2026, 19:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем