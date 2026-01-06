Безжалостные зебры. Ювентус уничтожил соперника в Серии А, забив три мяча

Вечером 6 января состоялся матч между «Сассуоло» и «Ювентусом» в 19-м туре итальянской Серии А.

Противостояние на арене «Мапей Стэдиум» завершилось уверенной победой «зебр», которые вышли на поле в статусе фаворитов.

Переиграв соперника по статистике, гости забили три мяча и записали на свой счёт разгромную победу – 3:0.

В турнирной таблице «Ювентус» занимает четвёртую позицию (36 очков), «Сассуоло» пока идёт 11-м (23 пункта).

Серия А. 19-й тур, 6 января

«Сассуоло» – «Ювентус» – 0:3

Голы: Мухаремович, 16 (автогол), Миретти, 62, Давид, 63

Фотогалерея матча: