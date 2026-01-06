Безжалостные зебры. Ювентус уничтожил соперника в Серии А, забив три мяча
Жертвой туринцев стало «Сассуоло»
Вечером 6 января состоялся матч между «Сассуоло» и «Ювентусом» в 19-м туре итальянской Серии А.
Противостояние на арене «Мапей Стэдиум» завершилось уверенной победой «зебр», которые вышли на поле в статусе фаворитов.
Переиграв соперника по статистике, гости забили три мяча и записали на свой счёт разгромную победу – 3:0.
В турнирной таблице «Ювентус» занимает четвёртую позицию (36 очков), «Сассуоло» пока идёт 11-м (23 пункта).
Серия А. 19-й тур, 6 января
«Сассуоло» – «Ювентус» – 0:3
Голы: Мухаремович, 16 (автогол), Миретти, 62, Давид, 63
Фотогалерея матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Фламенго» хочет купить Кауана Элиаса
Швеция обыграла Чехию и стала лучшей командой турнира