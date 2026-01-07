Сассуоло – Ювентус – 0:3. Курьезный автогол. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 19-го тура Серии A
Вечером 6 января состоялся матч 19 тура Серии А между Сассуоло и Ювентусом.
Гости одержали уверенную победу со счетом 3:0 на стадионе Мапэй в Реджо-Эмилии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 16-й минуте Тарик Мухаремович отличился автоголом, что вывело Ювентус вперед (1:0).
На 62-й минуте Фабио Миретти после передачи Джонатана Дэвида удвоил преимущество туринцев, а на 63-й минуте Дэвид установил окончательный счет (3:0).
Серия А. 19-й тур, 6 января 2026
Сассуоло – Ювентус – 0:3
Голы: Тарик Мухаремович, 16 (автогол), Фабио Миретти, 62, Джонатана Дэвид, 63
Видео голов и обзор матча
События матча
