  Сассуоло – Ювентус – 0:3. Курьезный автогол. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Сассуоло
06.01.2026 21:45 – FT 0 : 3
Ювентус
Италия
07 января 2026, 01:36 | Обновлено 07 января 2026, 01:44
Сассуоло – Ювентус – 0:3. Курьезный автогол. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура Серии A

Сассуоло – Ювентус – 0:3. Курьезный автогол. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 января состоялся матч 19 тура Серии А между Сассуоло и Ювентусом.

Гости одержали уверенную победу со счетом 3:0 на стадионе Мапэй в Реджо-Эмилии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 16-й минуте Тарик Мухаремович отличился автоголом, что вывело Ювентус вперед (1:0).

На 62-й минуте Фабио Миретти после передачи Джонатана Дэвида удвоил преимущество туринцев, а на 63-й минуте Дэвид установил окончательный счет (3:0).

Серия А. 19-й тур, 6 января 2026

Сассуоло – Ювентус – 0:3

Голы: Тарик Мухаремович, 16 (автогол), Фабио Миретти, 62, Джонатана Дэвид, 63

Видео голов и обзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Ювентус).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Фабио Миретти (Ювентус), асcист Джонатан Дэвид.
16’
ГОЛ ! Автогол забил Тарик Мухаремович (Сассуоло).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
