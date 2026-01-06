6 января, в рамках 19 тура Серии А, между собой сыграют Сассуоло – Ювентус. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Сассуоло

«Зелено-черные» вернулись в элиту итальянского футбола, где планируют задержаться. Пока все идет по плану, команда закрепилась в середине турнирной таблицы, занимая десятую строчку, отрыв от опасной зоны составляет 8 очков. Сейчас у Сассуоло наблюдается небольшой спад, команда не побеждает в четырех встречах подряд, три ничьи и одно поражение.

В последнем туре команда расписала дома мировую с Пармой – 1:1, соперники обменялись забитыми мячами еще в дебюте встречи. Нынешнее положение должно устраивать клуб, на еврокубки они не тянут, при этом отрыв от зоны вылета комфортный. Многие футболисты не смогут помочь партнерам в этой встрече, травмированы Берарди, Болока, Пах, Романья и Пьераньоло, вызван в сборную Кулибали.

Ювентус

Туринцы тоже не могут похвастаться стабильностью, хоть они и занимают четвертую строчку, опережая Рому по дополнительным показателям. До третьего Наполи всего очко, но конкурент провел на две игры меньше.

Первый матч в новом году Ювентус выиграть не смог, клуб потерял важнейшие очки дома против скромного Лечче – 1:1. На 66 минуте Джонатан Девид не реализовал пенальти, пробив по центру в ногу вратарю, команды на тот момент уже обменялись голами. Так туринцы прервали серию из трех побед в чемпионате.

Не надо забывать и о Лиге чемпионов, где Юве 17-й в турнирной таблице, имея высокие шансы на попадание в плей-офф. Из-за травм этот матч пропустят Влахович, Ругани и Милик.

Личные встречи

Хоть в очных противостояниях у Ювентуса есть преимущество, туринцы часто испытывали проблемы против Сассуоло. Последний раз соперники пересекались в сезоне 2022/23, тогда они обменялись домашними победами «зелено-черные» выиграли 4:2, а Юве ответил 3:0.

Прогноз

Гости фавориты данного противостояния, но вполне очевидно, что Ювентус ожидает тяжелый вояж. Сассуоло хоть и не играет стабильно, может создать проблемы любому сопернику. В этом матче я жду игры на три результата, многое будет зависеть от настроя и реализации моментов. Рискну поставить здесь на обмен забитыми мячами за 1,9.