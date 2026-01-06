7 января, свою встречу во втором круге турнира в Брисбене проведут Даяна Ястремская (WTA 27) и Лейла Фернандес (WTA 22).

Начало матча запланировано на 03:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинская теннисистка начала новый теннисный сезон, в первом круге одолев неуступчивую австралийку Талию Гибсон – 7:6, 7:6. Ястремская в первой партии вела 4:1, но потом чуть не проиграла, а во втором сете и вовсе пришлось отыграться с 0:3. Даяна выдала далеко не лучший матч против не самой опасной соперницы, хотя в нужный момент она проявляла характер.

Впереди битва против серьезной теннисистки, которая точно воспользуется предоставленными возможностями. Ястремская может и должна сыграть лучше, чем в первом круге, ведь она точно способна на большее.

Лейла Фернандес

Канадскую спортсменку хорошо знают в теннисном мире, техничная, с характером, и хоть ей 23 года, опыта уже достаточно. В прошлом сезоне Фернандес смогла выиграть два турнира – в Осаке и Вашингтоне – и подтвердила статус опасной соперницы.

В этом году теннисистка пока не играла, в Брисбене она стартует сразу со второго круга. Фернандес тяжело набирала обороты в прошлом сезоне, показав лучшие результаты только во второй его половине. На последнем турнире в Гонконге, который прошел в конце октября – начале ноября 2025 года, спортсменка смогла добраться до полуфинала, где уступила землячке Виктории Мбоко. В какой форме сейчас находится Фернандес загадка, но ей нужно сразу отыграть против сильной соперницы.

Личные встречи

Теннисистки играли между собой трижды, пока Фернандес ведет со счетом 2:1, канадка выиграла свои матчи на харде, а Ястремская одержала победу в последней встрече на траве в прошлом году.

Прогноз

Встречаются две сильные теннисистки, входящие в топ-30, так что стоит ждать игры солидного уровня. Фернандес котируется небольшим фаворитом, с чем я согласен, ведь по первому матчу к Ястремской осталось немало вопросов.

Против такой цепкой соперницы украинке нельзя много ошибаться, иначе можно быстро проиграть. Рискну здесь сделать ставку на тотал больше 20,5 геймов.