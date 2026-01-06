ОФИЦИАЛЬНО. Селтик назначил тренера с огромным стажем работы
Мартин О'Нилл пришел спасать команду
Шотландский «Селтик» официально назначил новым главным тренером Мартина О'Нилла, который с конца октября по декабрь 2025 года занимал должность ассистента наставника.
Специалист из Северной Ирландии будет работать на посту главного тренера до окончания текущего сезона. Помогать Мартину в тренерском штабе будут Шон Малони и Марк Фотерингем в качестве ассистентов.
«Я очень рад и, действительно, невероятно горд тем, что меня снова пригласили возглавить команду. С нетерпением жду возвращения к работе с игроками.
Я знаю, что все мы надеялись, что при Вилфриде все сложится иначе, и я лично хочу пожелать ему удачи во всём, чем он будет заниматься в футболе. Это замечательный человек, и я уверен, что он еще добьется успеха – в этом у меня нет никаких сомнений.
Что касается меня, то меня попросили снова взяться за эту большую работу, и моя главная цель – постараться вернуть команду на победный путь. Нам необходима полная поддержка всех.
Впереди еще много того, на что можно с оптимизмом смотреть, и много целей, которых мы стремимся достичь. Я, Шон, весь тренерский штаб и, конечно, игроки отдадим все силы, чтобы добиться для клуба как можно большего успеха», – заявил Мартин.
О'Нилл уже не впервые будет работать в шотландском гранде. В период с 2000 по 2005 годы Мартин возглавлял «кельтов», проведя у руля команды 266 матчей. Вместе с «Селтиком» тренер завоевал три чемпионских титула Шотландии, три Кубка Шотландии и один Кубок шотландской лиги.
За плечами О'Нилла почти 38 лет тренерского опыта: он работал с такими известными командами, как «Ноттингем Форест», «Сандерленд», «Астон Вилла», «Норвич», а также со сборной Ирландии.
