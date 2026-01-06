Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Шотландия
06 января 2026, 23:12 | Обновлено 06 января 2026, 23:44
ОФИЦИАЛЬНО. Селтик назначил тренера с огромным стажем работы

Мартин О'Нилл пришел спасать команду

06 января 2026, 23:12 | Обновлено 06 января 2026, 23:44
ОФИЦИАЛЬНО. Селтик назначил тренера с огромным стажем работы
Мартин О'Нилл

Шотландский «Селтик» официально назначил новым главным тренером Мартина О'Нилла, который с конца октября по декабрь 2025 года занимал должность ассистента наставника.

Специалист из Северной Ирландии будет работать на посту главного тренера до окончания текущего сезона. Помогать Мартину в тренерском штабе будут Шон Малони и Марк Фотерингем в качестве ассистентов.

«Я очень рад и, действительно, невероятно горд тем, что меня снова пригласили возглавить команду. С нетерпением жду возвращения к работе с игроками.

Я знаю, что все мы надеялись, что при Вилфриде все сложится иначе, и я лично хочу пожелать ему удачи во всём, чем он будет заниматься в футболе. Это замечательный человек, и я уверен, что он еще добьется успеха – в этом у меня нет никаких сомнений.

Что касается меня, то меня попросили снова взяться за эту большую работу, и моя главная цель – постараться вернуть команду на победный путь. Нам необходима полная поддержка всех.

Впереди еще много того, на что можно с оптимизмом смотреть, и много целей, которых мы стремимся достичь. Я, Шон, весь тренерский штаб и, конечно, игроки отдадим все силы, чтобы добиться для клуба как можно большего успеха», – заявил Мартин.

О'Нилл уже не впервые будет работать в шотландском гранде. В период с 2000 по 2005 годы Мартин возглавлял «кельтов», проведя у руля команды 266 матчей. Вместе с «Селтиком» тренер завоевал три чемпионских титула Шотландии, три Кубка Шотландии и один Кубок шотландской лиги.

За плечами О'Нилла почти 38 лет тренерского опыта: он работал с такими известными командами, как «Ноттингем Форест», «Сандерленд», «Астон Вилла», «Норвич», а также со сборной Ирландии.

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Falko
Нарешті. Погнали "чудову людину". 
Нарешті. Повернули О'Нілла.
Нарешті. Sport.ua через пів доби роздуплився із цією справді новиною, а не байками про "повернення"  Мудрика і "переходи" Довбика.
"Перевели з асистентів", ага, кар'єрне зростання. Сміялсо. Людину, яка останнім часом є, мабуть, найулюбленішим коучем торсиди, яку покликали рятувати Селтік, яка впоралась, але як і інші зробила щось неугодне власникам, тому її вигнали (це на Островах зараз епідемія така). Але, слава Богу, коли після нього команда просто посипалася, нагорі вистачило розуму повернути.
Вітренку, ви хоч знаєте, що у футбол грають м'ячем? Дві команди. Там ще ворота є. Але не для автівок. Пишіть про щось більш вам відоме: голих дєвок, распаковку якусь.
Ответить
+1
