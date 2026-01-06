Коринтианс вернулся к прежнему предложению в торгах с Шахтером по Майкону

28-летний полузащитник «Шахтера» Майкон, у которого 31 декабря завершился срок действия очередной аренды в «Коринтианс», в ближайшие дни готовится окончательно покинуть донецкий клуб.

В настоящий момент активные торги с «горняками» по футболисту ведут «Коринтианс» и «Атлетико Минейро».

Изначально именно «тимау» являлись фаворитами в борьбе за Майкона и даже согласовали все детали сделки с «Шахтером»: украинский клуб был готов бесплатно отпустить бразильца в обмен на сохранение 50% экономических прав на него, в то же время как «Коринтианс» брал на себя обязательство подписать с Майконом 3-летний контракт.

Однако спустя какое-то время «Коринтианс» изменил условия, предложив Майкону лишь 2-летнее трудовое соглашение, что не устроило «Шахтер», так как «горняки» рассчитывают получить прибыль от потенциальной перепродажи хавбека и хотят иметь больше шансов на это.

На этом фоне в борьбу за Майкона включился «Атлетико Минейро», который предложил те же условия, что и «Коринтианс» изначально. И когда «петушки» вышли вперед в гонке за бразильца, «тимау» вдруг также вернулись к первоначальному предложению – контракту на 3 года.

Теперь предложения «Коринтианса» и «Атлетико Минейро» по Майкону абсолютно равнозначны, и судьбу сделки решат позиция самого футболиста, а также руководства «Шахтера».