Шахтер согласился бесплатно отпустить Майкона в Коринтианс. Но с условием
Бразильский клуб рассчитывает сохранить хавбека в своих рядах как минимум еще на три года
Бразильский «Коринтианс» продолжает активные контакты с «Шахтером» по поводу 28-летнего центрхава Майкона.
Авторитетный бразильский портал Globo Esporte подтверждает инсайд Sport.ua о том, что изначально «тимау» вели переговоры с «горняками» по еще одной аренде Майкона.
Однако в конечном итоге от такого формата сделки стороны отказались из-за позиции самого футболиста. Майкон хочет получить более длительное трудовое соглашение в «Коринтиансе», без необходимости ежегодного пересмотра и потенциального возвращения в Украину, где продолжается война против российских оккупантов.
В итоге после нескольких раундов переговоров «Шахтер» согласился отпустить Майкона в «Коринтианс» бесплатно, но сохранив за собой 50% экономических прав на игрока, что позволит украинцам получить половину от суммы в случае потенциального перехода хавбека в другой клуб в будущем.
Ныне процесс финализации трансфера Майкона продвигается полным ходом, хотя для его завершения еще предстоит решить ряд бюрократических вопросов.
Напомним, Майкон перешел в «Шахтер» летом 2018 года из «Коринтианса» за 6,6 миллионов евро, но после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны уехал в стан «тимау», где с тех пор играет на правах аренды.
