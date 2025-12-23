Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Майкон может остаться в Коринтиансе, который добыл деньги для Шахтера
Украина. Премьер лига
23 декабря 2025, 15:15
Победа в Кубке Бразилии поможет «тимау» разобраться с кадровыми вопросами

Майкон может остаться в Коринтиансе, который добыл деньги для Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

Недавняя победа в Кубке Бразилии над «Васко да Гама» принесла «Коринтиансу» очень существенную сумму призовых.

По информации Sport.ua, это обстоятельство может помочь «тимау» сохранить и на следующий год в своих рядах 28-летнего центрхава Майкона, который с 2022-го выступает в команде на правах аренды из «Шахтера».

Совсем недавно «Шахтер» наотрез отказывался вести переговоры с «Коринтиансом» о пролонгации аренды хавбека, так как бразильский клуб имел долг по прежним периодам аренды этого футболиста на общую сумму в 1 миллион евро.

Однако теперь «Коринтианс» имеет денежные средства, которыми может рассчитаться с «горняками» и вернуть на повестку дня вопрос о сохранении Майкона в клубе на 2026 год. Если бразильцы заплатят по долгам, то «Шахтер» согласится отпустить хавбека еще на год в аренду.

В нынешнем году Майкон стал важной фигурой для «Коринтианса», главный тренер которого Доривал Жуниор просил руководство клуба сделать все, чтобы хавбек остался в стане «тимау» и на следующий сезон.

Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
SamojlovS
То ж і Майкон по-трохи гроші приносить. Якісний гравець. 
Ответить
0
