Майкон может остаться в Коринтиансе, который добыл деньги для Шахтера
Победа в Кубке Бразилии поможет «тимау» разобраться с кадровыми вопросами
Недавняя победа в Кубке Бразилии над «Васко да Гама» принесла «Коринтиансу» очень существенную сумму призовых.
По информации Sport.ua, это обстоятельство может помочь «тимау» сохранить и на следующий год в своих рядах 28-летнего центрхава Майкона, который с 2022-го выступает в команде на правах аренды из «Шахтера».
Совсем недавно «Шахтер» наотрез отказывался вести переговоры с «Коринтиансом» о пролонгации аренды хавбека, так как бразильский клуб имел долг по прежним периодам аренды этого футболиста на общую сумму в 1 миллион евро.
Однако теперь «Коринтианс» имеет денежные средства, которыми может рассчитаться с «горняками» и вернуть на повестку дня вопрос о сохранении Майкона в клубе на 2026 год. Если бразильцы заплатят по долгам, то «Шахтер» согласится отпустить хавбека еще на год в аренду.
В нынешнем году Майкон стал важной фигурой для «Коринтианса», главный тренер которого Доривал Жуниор просил руководство клуба сделать все, чтобы хавбек остался в стане «тимау» и на следующий сезон.
