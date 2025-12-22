Коринтианс и Васко да Гама определили обладателя Кубка Бразилии 2025

Коринтианс завоевал национальный Кубок Бразилии сезона 2025 года.

В финале Тимао выиграли двухматчевое противостояние у команды Васко да Гама.

В первой игре, которая состоялась 18 декабря, была зафиксирована ничья – 0:0. Ответный поединок прошел 21 числа – Кориантианс одержал победу со счетом 2:1.

Победный гол для Коринтианса на 63-й минуте забил экс-игрок Ман Юнайтед, Барселоны и Атлетико Мемфис Депай. 79 минут на поле провел Майкон, арендованный у донецкого Шахтера.

В составе Васко да Гама 79 минут отыграл бывший футболист Интера, Ливерпуля, Барселоны, Баварии и Астон Виллы Фелиппе Коутиньо.

Коринтианс выиграл четвертый Кубок Бразилии в истории клуба и первый с 2009 года.

Коринтинс завоевал путевку в Кубок Либертадорес 2026, а также поборется с Фламенго за Суперкубок страны – Фламенго выиграл трофей чемпионата Бразилии.

Кубок Бразилии 2025. Финал

Ответный матч. Стадион «Маракана» (Рио-де-Жанейро), 21 декабря

Васко да Гама – Коринтианс – 1:2

Голы: Морейра, 41 – Юри Алберто, 18, Депай, 63

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine

