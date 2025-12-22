Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коринтианс и Васко да Гама определили обладателя Кубка Бразилии 2025
Бразилия
22 декабря 2025, 06:25 |
314
0

Коринтианс и Васко да Гама определили обладателя Кубка Бразилии 2025

Депай и Майкон завоевали трофей вместе с Тимао, выиграв двухматчевое противостояние

22 декабря 2025, 06:25 |
314
0
Коринтианс и Васко да Гама определили обладателя Кубка Бразилии 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Коринтианс завоевал национальный Кубок Бразилии сезона 2025 года.

В финале Тимао выиграли двухматчевое противостояние у команды Васко да Гама.

В первой игре, которая состоялась 18 декабря, была зафиксирована ничья – 0:0. Ответный поединок прошел 21 числа – Кориантианс одержал победу со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победный гол для Коринтианса на 63-й минуте забил экс-игрок Ман Юнайтед, Барселоны и Атлетико Мемфис Депай. 79 минут на поле провел Майкон, арендованный у донецкого Шахтера.

В составе Васко да Гама 79 минут отыграл бывший футболист Интера, Ливерпуля, Барселоны, Баварии и Астон Виллы Фелиппе Коутиньо.

Коринтианс выиграл четвертый Кубок Бразилии в истории клуба и первый с 2009 года.

Коринтинс завоевал путевку в Кубок Либертадорес 2026, а также поборется с Фламенго за Суперкубок страны – Фламенго выиграл трофей чемпионата Бразилии.

Кубок Бразилии 2025. Финал

Ответный матч. Стадион «Маракана» (Рио-де-Жанейро), 21 декабря

Васко да Гама – Коринтианс – 1:2

Голы: Морейра, 41 – Юри Алберто, 18, Депай, 63

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Эвертон – Арсенал – 0:1. Пенальти Дьекереша, желтая Миколенко. Видео гола
Лидс – Кристал Пэлас – 4:1. Дубль Калверта-Льюина. Видео голов, обзор матча
Ньюкасл – Челси – 2:2. Камбэк лондонцев, невероятный штрафной. Видео голов
Коринтианс Васко да Гама видео голов и обзор Кубок Бразилии по футболу Майкон Филиппе Коутиньо Мемфис Депай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Футбол | 21 декабря 2025, 17:11 8
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК

Андрей Дедяев защищал цвета сумской Виктории

Шахтер может продать лучшего бомбардира команды. Известны подробности
Футбол | 22 декабря 2025, 02:31 2
Шахтер может продать лучшего бомбардира команды. Известны подробности
Шахтер может продать лучшего бомбардира команды. Известны подробности

Кауан Элиас привлекает внимание «Фламенго»

Скандал в АПЛ: известного топ-менеджера подозревают в педофилии
Футбол | 22.12.2025, 04:46
Скандал в АПЛ: известного топ-менеджера подозревают в педофилии
Скандал в АПЛ: известного топ-менеджера подозревают в педофилии
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Бокс | 21.12.2025, 07:22
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Бокс | 21.12.2025, 10:22
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
20.12.2025, 06:22 2
Бокс
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 11
Футбол
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
21.12.2025, 21:42
Футбол
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
20.12.2025, 07:18 2
Бокс
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
20.12.2025, 07:22 5
Футбол
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
20.12.2025, 09:44
Бокс
Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке
Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке
20.12.2025, 06:42
Футбол
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем