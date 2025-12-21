Деньги и не только. Почему Кубок Бразилии самый ценный такой трофей в мире

21 декабря в 18:00 по местному времени состоится ответный матч финальной стадии 37-го по счету розыгрыша Кубка Бразилии по футболу. В этом поединке сойдутся две команды, которые не оказались способными похвастаться перед своими болельщиками высокими достижениями в Серии А-2025 – Васку да Гама и Коринтианс. Команда из Рио-де-Жанейро финишировала лишь на 14-й строчке, а коллектив из Сан-Паулу, набрав на два очка больше, оказался на 13-м итоговом месте.

Первый матч финальной стадии Кубка Бразилии-2025 между Коринтиансом и Васку да Гама, который состоялся 17 декабря на поле “тимау”, принес ничью (0:0). Теперь исход дуэли переносится на ответный поединок, который обещает быть чрезвычайно горячим и крайне важным для болельщиков обеих команд.

Европейским фанатам тяжело представить, почему вдруг финал национального Кубка является столь важным событием для команд, которые разыграют трофей. Ведь на Старом континенте в подавляющем большинстве стран к национальным Кубкам относятся с определенной степенью пренебрежения – мол, не такой уж и важный трофей, чтобы за него убиваться, особенно если на кону стоит возможность реально сэкономить силы и попробовать выиграть либо чемпионство в родной лиге, либо же как можно дальше продвинуться по турнирной дистанции в еврокубках, что предоставляет возможность как следует заработать на призовых от УЕФА.

Однако на родине Пеле, Гарринчи, Ромарио, Роналдо и Роналдиньо к национальному Кубку относятся абсолютно иначе – этот трофей там чрезвычайно ценится, и не только из-за денег, хотя финансовый фактор также является крайне и крайне значимым…

Прежде всего, стоит отмечать, что победитель розыгрыша Кубка Бразилии сезона-2025 получит от организаторов порядка 12 миллионов евро, если проводить конвертацию из бразильского реала в общеевропейскую валюту по курсу, установленному на текущий момент. Чтобы понимать, насколько это много, стоит ознакомиться с суммами призовых, выделяемых победителям наиболее престижных кубковый национальных соревнований европейского континента.

Например, за победу в Кубке Англии победитель может рассчитывать на получение около 2,4 миллионов евро призовых. Иными словами, выиграть Кубок Бразилии финансово выгоднее, чем английский аж на 400%!!!

Для ряда остальных кубковых турниров сравнение еще менее презентабельное. Например, победитель Кубка Италии получает 1,95 миллиона евро призовых, Кубка Испании – 1,2 миллиона евро, Кубка Франции – 830 тысяч евро, Кубка Португалии – 320 тысяч евро. Для наглядности сравнения можно привести и данные, которые появлялись в прессе относительно призовых за победу в Кубке Украины по итогам минувшего сезона. Тогда СМИ писали, что на кону для победителя были 2,5 миллиона гривен, что по нынешнему обменному курсу эквивалентно приблизительно 50 тысячам евро, то есть выигрыш Кубка Бразилии почти на 24000% экономически выгоднее победы в национальном Кубке Украины…

Getty Images

В мире статистика относительно призовых также не особо отличается от европейской. Например, победитель Кубка Саудовской Аравии может рассчитывать на приблизительно 2,2 миллиона евро призовых, а триумфатор Открытого Кубка США – на что-то в районе 500 тысяч евро…

Наиболее «выгодным» для своего победителя на европейском континенте является Кубок Германии. За этот трофей организаторы платят победителю 4,2 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем за Кубок Англии, где, как принято считать, соревнуются самые богатые клубы современного мирового футбола, однако все равно практически втрое меньше, чем платят в Бразилии.

Но почему в начале мы писали, что победа в Кубке Бразилии важна не только в аспекте денег? Дело в том, что с 2024 года, после того, как о подобном Южноамериканскую футбольную конфедерацию (КОНМЕБОЛ) попросила Бразильская конфедерация футбола, победитель Кубка Бразилии получает прямую путевку в групповую стадию Кубка Либертадорес – наиболее престижного клубного турнира Южной Америки, являющегося своего рода аналогом европейской Лиги чемпионов УЕФА.

Конечно же, в конечном итоге участие в Кубке Либертадорес, не говоря уже о возможной победе в этом турнире (что любопытно, в 2025 году триумфатором самого престижного клубного турнира Южной Америки оказалась как раз команда, которая квалифицировалась в турнир в статусе победителя Кубка Бразилии – Фламенго), все равно связано с большими деньгами и призовыми, однако здесь не совсем корректно вести речь исключительно о прямой выгоде. Сам по себе факт участия команды в Кубке Либертадорес, как и в Лиге чемпионов в Европе, позволяет бразильским клубам значительно лучше раскручивать своих футболистов, представляя «товар лицом» перед многочисленными европейскими скаутами и селекционерами. И даже без победы в Кубке Либертадорес многим его участникам удается «сделать кассу» в сезоне, продав того или иного исполнителя в тот или иной клуб Старого континента именно после успешных выступлений игрока в топ-турнире Южной Америки.

В конечном итоге, возможность побороться за Кубок Либертадорес, открывающаяся после победы в Кубке Бразилии – это огромный имиджевый плюс для любой команды, и неудивительно, почему ныне Коринтианс и Васку да Гама готовятся к ответной дуэли со всей ответственностью.

В любом случае, нынешний Кубок Бразилии – турнир уникальный, а его трофей является, пожалуй, наиболее ценным среди всех аналогичных для всего мирового футбола. Как в финансовом, так и в соревновательно-стратегическом аспектах…

Текст: meta.ua