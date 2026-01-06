Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
06 января 2026, 23:31 | Обновлено 06 января 2026, 23:32
Агробизнес завершает переговоры с двумя нападающими

Подоляне запланировали в межсезонье 10 спаррингов

Агробизнес завершает переговоры с двумя нападающими
ФК Агробизнес

Как стало известно Sport.ua, один из лидеров Первой лиги – «Агробизнес» – возвращается из отпуска 27 января и первый этап подготовки ко второй части сезона завершит в Волочиске спаррингом с земляками из хмельницкого «Подолья».

В отличие от предыдущих лет, выездной сбор «Агробизнес» будет проводить не в Закарпатье, а в соседнем Тернополе.

Запланировано еще девять контрольных матчей. Кстати, с представителями Ивано-Франковщины – «Пробоем» и «Прикарпатьем» подоляне сыграют дважды: на номинально своем поле и в гостях.

После того, как не удалось продлить контракт с бомбардиром Максимом Войтиховским, селекционеры подолян сосредоточились на поиске нападающих. Переговоры с Назарием Нычем из «Феникса-Мариуполя» и Андреем Разныком из «Левого Берега» вышли на финишную прямую. Кстати, пути главного тренера «Агробизнеса» Александра Чижевского пересекались с Ничем еще в молодежной команде «Карпат».

Сейчас в активе «Агробизнеса» 33 очка, и он занимает пятое место в Первой лиге.

Ранее сообщалось о том, что форвард «Левого Берега» склоняется к переходу в «Агробизнес».

