Траоре возвращается в Шахтер. Слоны не оставили его команде шансов на КАН

Сборная Кот-д’Ивуара вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, разгромив Буркина-Фасо со счетом 3:0.

Матч состоялся 6 января на стадионе в марокканском городе Марракеш и прошел при полном игровом преимуществе слонов.

Уже в первом тайме Кот-д’Ивуар фактически снял все вопросы относительно победителя. На 20-й минуте счет открыл Амад Диалло, а на 32-й Ян Диоманде удвоил преимущество после передачи Диалло. Окончательную точку в матче поставил Базумана Туре, забивший третий гол на 87-й минуте (3:0).

Игрок Шахтера Лассина Траоре отыграл первый тайм за сборную Буркина-Фасо, после чего был заменен. Теперь он сможет вовремя отправиться на зимние сборы с Шахтером.

Кот-д’Ивуар вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет против команды Египта (10 января в городе Агадир).

Четвертьфинальные пары (по сетке): Мали – Сенегал, Египет – Кот-д’Ивуар, Камерун – Марокко, Алжир – Нигерия.

Кубок африканских наций

1/8 финала, 6 января 2026. Марракеш (Марокко)

Кот-д’Ивуар – Буркина-Фасо – 3:0

Голы: Амад Диалло, 20, Ян Диоманде, 32, Базумана Туре, 87

Видео голов и обзор матча

Сетка плей-офф

Фотогалерея