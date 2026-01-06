6 декабря в 21:00 проходит матч плей-офф Кубка африканских наций.

В 1/8 финала Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо играют на стадионе в марокканском городе Марракеш

Сборная Кот-д'Ивуара заняла в группе F 1-е место, набрав 7 очков и оставив позади команды Камеруна (1:1), Габона (3:2) и Мозамбика (1:0).

Команда Буркина-Фасо пробилась в плей-офф с 2-й позиции группы E (6 очков) благодаря победам над Экваториальной Гвинеей (2:1) и Суданом (2:0) и имея в пассиве поражение от Алжира (0:1).

Финальная игра КАН запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо. 1/8 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.