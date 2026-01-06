Кот-д’Ивуар – Буркина-Фасо – 3:0. Траоре сыграл тайм. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка африканских наций
Сборная Кот-д’Ивуара вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, разгромив Буркина-Фасо со счетом 3:0.
Матч состоялся 6 января в марокканском городе Марракеш и прошел при полном игровом преимуществе слонов.
На 20-й минуте счет открыл Амад Диалло, а на 32-й Ян Диоманде удвоил преимущество после передачи Диалло.
Окончательную точку в матче поставил Базумана Туре, забивший третий гол на 87-й минуте (3:0).
Игрок Шахтера Лассина Траоре отыграл первый тайм за сборную Буркина-Фасо, после чего был заменен.
Кубок африканских наций
1/8 финала, 6 января 2026. Марракеш (Марокко)
Кот-д’Ивуар – Буркина-Фасо – 3:0
Голы: Амад Диалло, 20, Ян Диоманде, 32, Базумана Туре, 87
Видео голов и обзор матча
События матча
