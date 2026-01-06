Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кот-д’Ивуар – Буркина-Фасо – 3:0. Траоре сыграл тайм. Видео голов и обзор
Кубок Африки
Кот-д'Ивуар
06.01.2026 21:00 – FT 3 : 0
Буркина Фасо
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
06 января 2026, 23:49 | Обновлено 06 января 2026, 23:52
69
0

Кот-д’Ивуар – Буркина-Фасо – 3:0. Траоре сыграл тайм. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка африканских наций

06 января 2026, 23:49 | Обновлено 06 января 2026, 23:52
69
0
Кот-д’Ивуар – Буркина-Фасо – 3:0. Траоре сыграл тайм. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Кот-д’Ивуара вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, разгромив Буркина-Фасо со счетом 3:0.

Матч состоялся 6 января в марокканском городе Марракеш и прошел при полном игровом преимуществе слонов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 20-й минуте счет открыл Амад Диалло, а на 32-й Ян Диоманде удвоил преимущество после передачи Диалло.

Окончательную точку в матче поставил Базумана Туре, забивший третий гол на 87-й минуте (3:0).

Игрок Шахтера Лассина Траоре отыграл первый тайм за сборную Буркина-Фасо, после чего был заменен.

Кубок африканских наций

1/8 финала, 6 января 2026. Марракеш (Марокко)

Кот-д’Ивуар – Буркина-Фасо – 3:0

Голы: Амад Диалло, 20, Ян Диоманде, 32, Базумана Туре, 87

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Базумана Туре (Кот-д'Ивуар).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Диоманде (Кот-д'Ивуар).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Амад Диалло (Кот-д'Ивуар).
По теме:
Остались только гранды. Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Африки
Траоре возвращается в Шахтер. Слоны не оставили его команде шансов на КАН
Камбэк за 45 минут. Определился последний участник 1/8 финала Кубка Испании
сборная Буркина-Фасо по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу Лассина Траоре видео голов и обзор Амад Диалло Кубок африканских наций Ян Диоманде
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-4 чемпионата Италии
Футбол | 06 января 2026, 20:54 5
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-4 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-4 чемпионата Италии

Римский клуб с забитым мячом от украинца одолел «Лечче»

ОФИЦИАЛЬНО. Селтик назначил тренера с огромным стажем работы
Футбол | 06 января 2026, 23:12 0
ОФИЦИАЛЬНО. Селтик назначил тренера с огромным стажем работы
ОФИЦИАЛЬНО. Селтик назначил тренера с огромным стажем работы

Мартин О'Нилл перешел из статуса ассистента к роли коуча

Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Хоккей | 06.01.2026, 03:10
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Хоккей | 06.01.2026, 11:05
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
Футбол | 06.01.2026, 09:11
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
05.01.2026, 04:02 2
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
05.01.2026, 05:02 1
Бокс
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
05.01.2026, 15:26 4
Футбол
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
05.01.2026, 15:59 9
Футбол
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
05.01.2026, 19:23
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
05.01.2026, 10:59 1
Хоккей
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
06.01.2026, 10:04 22
Футбол
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем