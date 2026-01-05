Во вторник, 6 января, состоится поединок 1/8 финала Кубка африканских наций между сборными Кот-д'Ивуара и Буркина-Фасо. По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Кот-д'Ивуар

Сейчас коллектив находится в действительно великолепной форме. В квалификации Чемпионата мира ивуарийцам удалось добыть в борьбе 26 очков за 10 матчей, которые позволили занять 1-ю строчку группы и получить прямую путевку на мундиаль. Кроме того, за время отбора сборная ни разу не проиграла и даже не пропустила ни одного гола.

На текущем турнире Кот-д'Ивуар также показывает хорошую игру. Минимальная победа над Мозамбиком, ничья с Камеруном и выигрыш против Габона позволили команде с 7 баллами на балансе занять 1-е место квартета и квалифицироваться в плей-офф.

Буркина-Фасо

В отборе на чемпионат мира 2026 года коллектив также показал довольно неплохие результаты. За 10 матчей Буркина-Фасо получило 21 зачетный пункт и заняло 2-е место группы с Египтом. Однако этого оказалось недостаточно – сборная уступила Нигерии разницу забитых/пропущенных в рейтинге 2-х мест и не смогла играть в плей-офф за выход на турнир.

На текущем Кубке африканских наций буркинийцы обыграли Экваториальную Гвинею и Судан и уступили сборной Алжира. Но этого было достаточно, чтобы занять 2-е место группы и выйти в плей-офф.

Личные встречи

Начиная с 2022 года, команды встречались между собой 5 раз. Статистика между ними довольно равная – каждая сборная одержала по 2 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

За последние 3 официальных матча Кот-д'Ивуар пропустил 3 гола – все в последних двух играх.

Буркина-Фасо смогли отличиться в 6/7 предыдущих играх.

Беспроигрышная серия Кот-д'Ивуара длится уже 9 игр. В последний раз сборная уступала в официальном матче еще в декабре 2024 года против того же Буркина-Фасо.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.8.