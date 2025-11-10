Скандальное признание через много лет. Агахова намекнул на расизм Луческу?

Бывший форвард «Шахтера» Джулиус Агахова, который в начале своей карьеры считался невероятным талантом и прекрасно начинал выступления за «горняков», рассказал, почему в начале 2007 года был вынужден покинуть донецкий клуб, хотя это и произошло против его воли.

«Я не хотел уезжать из «Шахтера» после семи лет там. Мне было комфортно там. Они обращались со мной как с королем: президент, болельщики, все вокруг, пока не пришел новый тренер. К сожалению, он оказался расистом и даже не скрывал этого. Он хотел, чтобы я ушел из команды, так как желал пригласить других футболистов, знаете, своих игроков. Но из-за репутации, которую я уже заработал в команде, ему было сложно просто так выгнать меня. Поэтому мы постоянно конфликтовали и у нас возникали проблемы».

«Когда я понял, что все это повлияет на мою дальнейшую карьеру и количество игрового времени, то я сказал себе: «Знаешь, наверное, пора уходить». Потому что когда я был на пике и хотел уйти, клуб сказал мне: «Нет, ты не уйдешь». Но теперь, когда мне сделали операцию на колене в Германии, когда я полетел на реабилитацию в Италию, у меня вдруг возникла эта проблема. Да, все предложения, которые поступали в то время я даже не рассматривал. Я просто их не изучал. И тут появился «Уиган». Я понял, что этой мой шанс уйти. Я уехал туда, даже ничего не проанализировав. Они только вышли в АПЛ из Чемпионшипа, но они не имели таких качественных игроков, которые бы помогли нам вместе достигать результатов, а мой стиль игры отличался от их. Они просто бьют вперед мяч и бегут за ним. Мой стиль игры другой. Поэтому мне было тяжело. Оказавшись там, я столкнулся с тем, что каждые три месяца менялся тренер. Я не получал игрового времени. Пять минут за матч… Вы понимаете, о чем я».

«Когда я пришел, «Уиган» был под давлением. Они проиграли около 15 матчей кряду и боролись за выживание. Поэтому для них было важно выиграть в каждой следующей игре. Вся команда была нестабильной в то время и мне было тяжело там освоиться. Потом я сказал агенту, что, возможно, нужно уходить. И он нашел мне предложение от турецкой команды «Кайсериспор». Так я уехал туда. А вскоре из «Шахтера» позвонили опять. Тот тренер все еще был там. Но они сказали мне: «Мы хотим, чтобы ты вернулся. У нас сейчас очень хорошие игроки, и мы готовимся к Лиге чемпионов. Мы хотим, чтобы ты присоединился к этой команде. Тогда, возможно, у нас будет шанс преуспеть». Я объяснил всю ситуацию, что была, ведь не хотел, чтобы она повторилась. В Турции я подписал контракт на три года, но уже через год мне сказали, что я должен его расторгнуть, отказавшись от двух лет. После долгих дискуссий, я так и сделал и вернулся обратно в «Шахтер». Я подписал с ними контракт на три года. Итого я отработал в «Шахтере» десять лет».

«Я так много рассказываю, чтобы вы понимали, что там сейчас происходит. Наша база, наш стадион, все вокруг разрушено. Если ты проводишь где-то десять лет жизни, то это уже похоже на твой дом. Но все оказалось разрушено. Команда вынуждена была переехать в Киев просто, чтобы иметь возможность тренироваться, потому что в Донецком регионе действительно шла война. В общем и целом я благодарен Богу… Говорю ли я до сих пор на украинском языке? Безусловно», – рассказал Агахова в интервью AySuga Channel.

Отметим, что Джулиус Агахова пришел в «Шахтер» в начале 2001 года и был основным футболистом первой команды у Виктора Прокопенко, Валерия Яремченко, Невио Скалы и Бернда Шустера. Свои позиции нигериец начал терять с приходом на пост коуча «горняков» Мирчи Луческу, при котором Джулиус и был вынужден покинуть «Шахтер», а после, как он отмечал в интервью, вернуться в клуб.

Всего за «Шахтер» Агахова сыграл 171 официальный матч, забив 54 мяча и отдав 21 результативную передачу.