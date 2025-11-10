Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандальное признание через много лет. Агахова намекнул на расизм Луческу?
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 23:35 |
750
0

Скандальное признание через много лет. Агахова намекнул на расизм Луческу?

Фамилию румынского коуча Джулиус прямо не назвал, но речь может идти только о нем…

10 ноября 2025, 23:35 |
750
0
Скандальное признание через много лет. Агахова намекнул на расизм Луческу?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джулиус Агахова

Бывший форвард «Шахтера» Джулиус Агахова, который в начале своей карьеры считался невероятным талантом и прекрасно начинал выступления за «горняков», рассказал, почему в начале 2007 года был вынужден покинуть донецкий клуб, хотя это и произошло против его воли.

«Я не хотел уезжать из «Шахтера» после семи лет там. Мне было комфортно там. Они обращались со мной как с королем: президент, болельщики, все вокруг, пока не пришел новый тренер. К сожалению, он оказался расистом и даже не скрывал этого. Он хотел, чтобы я ушел из команды, так как желал пригласить других футболистов, знаете, своих игроков. Но из-за репутации, которую я уже заработал в команде, ему было сложно просто так выгнать меня. Поэтому мы постоянно конфликтовали и у нас возникали проблемы».

«Когда я понял, что все это повлияет на мою дальнейшую карьеру и количество игрового времени, то я сказал себе: «Знаешь, наверное, пора уходить». Потому что когда я был на пике и хотел уйти, клуб сказал мне: «Нет, ты не уйдешь». Но теперь, когда мне сделали операцию на колене в Германии, когда я полетел на реабилитацию в Италию, у меня вдруг возникла эта проблема. Да, все предложения, которые поступали в то время я даже не рассматривал. Я просто их не изучал. И тут появился «Уиган». Я понял, что этой мой шанс уйти. Я уехал туда, даже ничего не проанализировав. Они только вышли в АПЛ из Чемпионшипа, но они не имели таких качественных игроков, которые бы помогли нам вместе достигать результатов, а мой стиль игры отличался от их. Они просто бьют вперед мяч и бегут за ним. Мой стиль игры другой. Поэтому мне было тяжело. Оказавшись там, я столкнулся с тем, что каждые три месяца менялся тренер. Я не получал игрового времени. Пять минут за матч… Вы понимаете, о чем я».

«Когда я пришел, «Уиган» был под давлением. Они проиграли около 15 матчей кряду и боролись за выживание. Поэтому для них было важно выиграть в каждой следующей игре. Вся команда была нестабильной в то время и мне было тяжело там освоиться. Потом я сказал агенту, что, возможно, нужно уходить. И он нашел мне предложение от турецкой команды «Кайсериспор». Так я уехал туда. А вскоре из «Шахтера» позвонили опять. Тот тренер все еще был там. Но они сказали мне: «Мы хотим, чтобы ты вернулся. У нас сейчас очень хорошие игроки, и мы готовимся к Лиге чемпионов. Мы хотим, чтобы ты присоединился к этой команде. Тогда, возможно, у нас будет шанс преуспеть». Я объяснил всю ситуацию, что была, ведь не хотел, чтобы она повторилась. В Турции я подписал контракт на три года, но уже через год мне сказали, что я должен его расторгнуть, отказавшись от двух лет. После долгих дискуссий, я так и сделал и вернулся обратно в «Шахтер». Я подписал с ними контракт на три года. Итого я отработал в «Шахтере» десять лет».

«Я так много рассказываю, чтобы вы понимали, что там сейчас происходит. Наша база, наш стадион, все вокруг разрушено. Если ты проводишь где-то десять лет жизни, то это уже похоже на твой дом. Но все оказалось разрушено. Команда вынуждена была переехать в Киев просто, чтобы иметь возможность тренироваться, потому что в Донецком регионе действительно шла война. В общем и целом я благодарен Богу… Говорю ли я до сих пор на украинском языке? Безусловно», – рассказал Агахова в интервью AySuga Channel.

Отметим, что Джулиус Агахова пришел в «Шахтер» в начале 2001 года и был основным футболистом первой команды у Виктора Прокопенко, Валерия Яремченко, Невио Скалы и Бернда Шустера. Свои позиции нигериец начал терять с приходом на пост коуча «горняков» Мирчи Луческу, при котором Джулиус и был вынужден покинуть «Шахтер», а после, как он отмечал в интервью, вернуться в клуб.

Всего за «Шахтер» Агахова сыграл 171 официальный матч, забив 54 мяча и отдав 21 результативную передачу.

По теме:
Журналист спрогнозировал бюджет Шахтера. Гораздо больше, чем у Динамо
БОНДАРЬ: «Победа придает крылья, но надо оставаться на земле»
РИЗНЫК: «Франция? Надо не бояться играть, проявлять характер и самоотдачу»
Джулиус Агахова Шахтер Донецк Мирча Луческу расизм выбор редакции Уиган
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Футбол | 10 ноября 2025, 09:17 13
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола

Сергей Ященко призвал Андрея Ярмоленко завершить карьеру

Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Футбол | 10 ноября 2025, 18:46 23
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо

Де Калонджи пройдет просмотр в киевском клубе до конца декабря

Колос определился с планами перед игрой с Динамо
Футбол | 10.11.2025, 23:10
Колос определился с планами перед игрой с Динамо
Колос определился с планами перед игрой с Динамо
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Футбол | 10.11.2025, 13:47
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Футбол | 10.11.2025, 03:42
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
10.11.2025, 08:16 15
Футбол
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
Кого Месси считает лучшим игроком мира после себя? Ответ – класс
09.11.2025, 02:44 9
Футбол
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
09.11.2025, 07:10 2
Футбол
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 7
Футбол
Непобежденный украинский боксер уверенно одолел соперника из Венесуэлы
Непобежденный украинский боксер уверенно одолел соперника из Венесуэлы
09.11.2025, 13:44
Бокс
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
10.11.2025, 08:55 2
Бокс
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
09.11.2025, 02:12 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем