25 декабря 2025, 16:41
Игрок сборной Украины хочет стать одноклубником Забарного

Егор Назарина мечтает поработать под руководством Луиса Энрике

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Назарина

Украинский полузащитник донецкого Шахтера Егор Назарина признался, что хотел бы попробовать свои силы в топ-чемпионатах, заговорив о Барселоне и ПСЖ.

– Ваш контракт с «Шахтером» действует до 2027 года. Были ли переговоры с клубом о продолжении?

– Нет, если честно, никаких разговоров пока не было. Потому еще полтора года контракта есть, а что будет дальше, увидим.

– Каждый футболист мечтает попытаться сыграть за иностранный гранд. За какой клуб вы хотели бы попробовать свои силы? Или хотя бы в каком чемпионате?

– Раньше мечтал о чемпионате Испании, сейчас даже не знаю. Импонирует чемпионат Англии, чемпионат Испании. Хотелось бы испытать силы в одном из топ-5 чемпионатов мира. Было бы любопытно.

Какой клуб? Раньше также нравилась Барселона, сейчас нравится ПСЖ. Мне очень нравится тренер Луис Энрике, поэтому было бы интересно поработать под его руководством, – сказал Егор.

Олег Вахоцкий
batistuta
Нехай з Сафроновм на звязок виходит...
