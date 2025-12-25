Павелко появился в перечне лиц, скрывающихся от органов власти

Бывший президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко попал в список лиц, скрывающихся от органов власти.

Он объявлен в розыск за уклонение от досудебного следствия, а днем исчезновения зафиксировано 5 ноября 2025 года.

Андрей Павелко покинул пост главы УАФ на фоне коррупционного скандала, связанного со строительством предприятия по производству искусственного покрытия в Кропивницком. Именно это дело и стало основанием для его задержания.

Новым президентом ассоциации 25 января 2024 года был избран легендарный экс-футболист Андрей Шевченко.

Ранее президент «Ингульца» Александр Поворознюк задавал вопрос, почему Андрей Павелко не сидит в тюрьме.