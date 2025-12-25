Может трудоустроится в сборную Украины? Легенда Шахтера заинтриговал

Украинский тренер Валерий Кривенцов отреагировал на слухи о возможности войти в тренерский штаб женской сборной Украины по футболу.

– Валерий Сергеевич, УАФ предлагала вам стать частью тренерского штаба Ии Андрущак в женской сборной Украины?

– Пока мне сказать вам нечего.

– Вам лично было бы интересно попробовать себя в женском футболе после продолжительного перерыва?

– Поживем-увидим. Если поступит конкретика – будет о чем поговорить. Я всегда открыт к диалогу, – сказал Кривенцов.

Валерий Кривенцов хорошо знаком украинским болельщикам за работой в Заре, Металлисте 1925 и Буковине. Пока коуч находится без работы.