Может трудоустроится в сборную Украины? Легенда Шахтера заинтриговал
Валерий Кривенцов пока не понимает, что его ждет в будущем
Украинский тренер Валерий Кривенцов отреагировал на слухи о возможности войти в тренерский штаб женской сборной Украины по футболу.
– Валерий Сергеевич, УАФ предлагала вам стать частью тренерского штаба Ии Андрущак в женской сборной Украины?
– Пока мне сказать вам нечего.
– Вам лично было бы интересно попробовать себя в женском футболе после продолжительного перерыва?
– Поживем-увидим. Если поступит конкретика – будет о чем поговорить. Я всегда открыт к диалогу, – сказал Кривенцов.
Валерий Кривенцов хорошо знаком украинским болельщикам за работой в Заре, Металлисте 1925 и Буковине. Пока коуч находится без работы.
