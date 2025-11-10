Ахметов попросил 40 млн. Агахова рассказал о срыве трансфера в МЮ и Арсенал

Бывший форвард «Шахтера» и сборной Нигерии Джулиус Агахова вспомнил, как в самом начале выступлений за донецкую команду он стал объектом пристального интереса английских грандов того времени – «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

Впрочем, из-за принципиальной позиции президента «горняков» Рината Ахметова, запросившего за своего вундеркинда внушительную сумму, трансфер африканца в один из этих топ-клубов так и не состоялся.

«Президент донецкого «Шахтера» сказал: «Этот парень никуда не уйдет». Тогда мне как раз начали поступать предложения от «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», всех тех команд, которые уже видели мою игру на чемпионате мира ФИФА U-20».

«С первой игры и до 15-й недели в клубе я постоянно забивал. Когда давление было высоким, президент «Шахтера» сказал: «Я собираюсь поставить цену в 40 миллионов долларов», и все эти клубы ответили: «Нет, он молодой игрок, мы не можем столько заплатить», поэтому они отступили», – рассказал Агахова.

Джулиус Агахова выступал за «Шахтер» с 2001 по 2012 годы с перерывом. Поначалу он показывал себя очень хорошо, но вскоре из-за травм и иных проблем потерял место в стартовом составе, перейдя в начале 2007 года в «Уиган», но летом 2009-го вернулся обратно в стан «горняков», где и завершил карьеру. Ныне Агахове 43 года.