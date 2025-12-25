Лучший бомбардир УПЛ готовится к сенсационному трансферу за границу

Павлодарский «Иртыш» интересуется украинским нападающим луганской «Зари» Филиппом Будковским, сообщает издание amanvibe.kz.

По информации источника, хотя контракт 33-летнего футболиста с «мужиками» и действует до окончания нынешнего сезона, его переезд в Казахстан может состояться уже в зимнее трансферное окно, если «Иртыш» сможет удовлетворить финансовые запросы игрока.

В сезоне 2025/26 Филипп Будковский провел 18 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 1 голевой передачей. На его счету 7 голов в УПЛ 2025/26, что делает его лучшим бомбардиром лиги наряду с еще 5 футболистами.

Ранее сообщалось, что Филипп Будкивский продлит контракт с «Зарей».