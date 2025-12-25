Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучший бомбардир УПЛ готовится к сенсационному трансферу за границу
Украина. Премьер лига
25 декабря 2025, 21:09 | Обновлено 25 декабря 2025, 21:10
671
0

Лучший бомбардир УПЛ готовится к сенсационному трансферу за границу

Филипп Будковский может перейти из Зари в Иртыш

25 декабря 2025, 21:09 | Обновлено 25 декабря 2025, 21:10
671
0
Лучший бомбардир УПЛ готовится к сенсационному трансферу за границу
ФК Заря. Филипп Будковский

Павлодарский «Иртыш» интересуется украинским нападающим луганской «Зари» Филиппом Будковским, сообщает издание amanvibe.kz.

По информации источника, хотя контракт 33-летнего футболиста с «мужиками» и действует до окончания нынешнего сезона, его переезд в Казахстан может состояться уже в зимнее трансферное окно, если «Иртыш» сможет удовлетворить финансовые запросы игрока.

В сезоне 2025/26 Филипп Будковский провел 18 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 1 голевой передачей. На его счету 7 голов в УПЛ 2025/26, что делает его лучшим бомбардиром лиги наряду с еще 5 футболистами.

Ранее сообщалось, что Филипп Будкивский продлит контракт с «Зарей».

По теме:
Свободные агенты на 2026 год: кто еще может заиграть в топовых чемпионатах?
Клуб УПЛ интересуется вратарем сборной Молдовы U-21 стоимостью €150 тысяч
Transfermarkt указал точную сумму трансфера Эмерллаху из ЧФР Клуж в Полесье
Заря Луганск Иртыш Павлодар Филипп Будковский трансферы трансферы УПЛ чемпионат Казахстана по футболу
Дмитрий Вус Источник
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Бокс | 25 декабря 2025, 08:55 8
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко

Лидером остался Флойд Мейвезер

Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Футбол | 25 декабря 2025, 07:41 11
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ

Лучшая по рейтингу команда из квалификации может выйти в основу

Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
Футбол | 25.12.2025, 19:51
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам
Футбол | 25.12.2025, 14:57
Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам
Дисквалифицированный Мудрик впервые за долгое время обратился к фанатам
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Футбол | 25.12.2025, 14:22
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Новогодний подарок. Полесье оформило еще один громкий трансфер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
24.12.2025, 18:56 1
Биатлон
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
24.12.2025, 07:19 4
Футбол
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
Лучший голкипер иностранного чемпионата мечтает играть за сборную Украины
23.12.2025, 18:44
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
Энтони ДЖОШУА: «Он решил уйти из бокса, потому что психологически истощен»
24.12.2025, 01:02
Бокс
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
23.12.2025, 20:20
Биатлон
Чисора объяснил, почему бой Усика и Уайлдера не состоится
Чисора объяснил, почему бой Усика и Уайлдера не состоится
24.12.2025, 02:32 1
Бокс
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
24.12.2025, 21:22 1
Футбол
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
23.12.2025, 22:40 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем