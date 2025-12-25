Это были судороги. Скандал на КАН: судья заставил игрока лечь на носилки

Скандальный эпизод произошел в поединке первого тура КАН-2025 между ДР Конго и Бенином, который завершился минимальной победой конголезцев со счетом 1:0.

Судья матча Кубка африканских наций заставил полузащитника сборной ДР Конго Самуэля Мутуссами покинуть поле на носилках, угрожая вторым предупреждением.

В концовке встречи Мутуссами почувствовал судороги и оказался на газоне. Футболист объяснил арбитру, что проблема несерьезная и ему достаточно выпить воды, после чего он был готов сразу вернуться в игру без использования носилок. Однако рефери настоял на том, чтобы игрок покинул поле именно на носилках, пригрозив желтой карточкой в случае отказа. Поскольку Мутуссами уже имел предупреждение, полученное еще на 20-й минуте первого тайма, он согласился с требованием арбитра, чтобы избежать удаления.

Самуэль Мутуссами: «Я сказал арбитру, что у меня лишь судороги в икре. Я собирался выпить немного воды и вернуться на поле, носилки были не нужны. Но он сказал мне: ты должен лечь на носилки, иначе я покажу тебе желтую карточку. У меня уже была одна, так что я над этим долго не думал. Это, наверное, какой-то пункт регламента, которого я не знаю».

После того как полузащитника вынесли за пределы поля, он резко поднялся, быстро побежал и через несколько минут вернулся на газон. Все это вызвало удивление у зрителей. В итоге Мутуссами отыграл все 90 минут матча и не нуждался в замене. После игры футболист в микст-зоне опроверг, что пытался тянуть время.

Согласно правилам игры IFAB, в разделе «Полномочия и обязанности» указано, что арбитр обязан вынести предупреждение за неспортивное поведение игроку, который не выполняет указание покинуть поле для получения медицинской помощи после разрешения врачам выйти на поле. При этом футболист может покинуть поле как самостоятельно, так и на носилках. Таким образом, теоретически Мутуссами мог выйти за пределы поля без носилок и не рисковать вторым желтым предупреждением.

Сборная ДР Конго после победы над Бенином со счетом 1:0 имеет на турнире 3 очка и занимает второе место в группе D. Лидирует Сенегал, который обыграл Ботсвану (3:0) и также имеет 3 зачетных пункта.

ВИДЕО. Скандал на КАН: судья заставил игрока лечь на носилки

🔴 Samuel Moutoussamy s’explique après sa sortie sur civière



🗣️ « L’arbitre m’a dit que si je ne montais pas sur la civière, il me mettrait un carton jaune. J’en avais déjà un, donc je n’ai pas réfléchi » pic.twitter.com/2NYVISOTy8 — Actu_cd (@Actu_cd01) December 24, 2025

🇨🇩🏥 Moutoussamy explique sa sortie sur civière



« J’avais pas besoin de la civière. 𝗟’𝗔𝗥𝗕𝗜𝗧𝗥𝗘 𝗠’𝗔 𝗗𝗜𝗧 : 𝗦𝗜 𝗧𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗦 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗖𝗜𝗩𝗜𝗘̀𝗥𝗘, 𝗝𝗘 𝗧𝗘 𝗠𝗘𝗧𝗦 𝗨𝗡 𝗖𝗔𝗥𝗧𝗢𝗡 𝗝𝗔𝗨𝗡𝗘 🟨. J’en avais déjà un donc j’ai pas trop réfléchi 😂.… https://t.co/KSU1nfJRau pic.twitter.com/wyiIfFXC75 — Said Amdaa (@SaidAmdaa) December 23, 2025