Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок африканских наций
25 декабря 2025, 16:03 | Обновлено 25 декабря 2025, 16:14
Это были судороги. Скандал на КАН: судья заставил игрока лечь на носилки

Самуэль Мутуссами из ДР Конго вскочил с носилок и быстро побежал

Скандальный эпизод произошел в поединке первого тура КАН-2025 между ДР Конго и Бенином, который завершился минимальной победой конголезцев со счетом 1:0.

Судья матча Кубка африканских наций заставил полузащитника сборной ДР Конго Самуэля Мутуссами покинуть поле на носилках, угрожая вторым предупреждением.

В концовке встречи Мутуссами почувствовал судороги и оказался на газоне. Футболист объяснил арбитру, что проблема несерьезная и ему достаточно выпить воды, после чего он был готов сразу вернуться в игру без использования носилок. Однако рефери настоял на том, чтобы игрок покинул поле именно на носилках, пригрозив желтой карточкой в случае отказа. Поскольку Мутуссами уже имел предупреждение, полученное еще на 20-й минуте первого тайма, он согласился с требованием арбитра, чтобы избежать удаления.

Самуэль Мутуссами: «Я сказал арбитру, что у меня лишь судороги в икре. Я собирался выпить немного воды и вернуться на поле, носилки были не нужны. Но он сказал мне: ты должен лечь на носилки, иначе я покажу тебе желтую карточку. У меня уже была одна, так что я над этим долго не думал. Это, наверное, какой-то пункт регламента, которого я не знаю».

После того как полузащитника вынесли за пределы поля, он резко поднялся, быстро побежал и через несколько минут вернулся на газон. Все это вызвало удивление у зрителей. В итоге Мутуссами отыграл все 90 минут матча и не нуждался в замене. После игры футболист в микст-зоне опроверг, что пытался тянуть время.

Согласно правилам игры IFAB, в разделе «Полномочия и обязанности» указано, что арбитр обязан вынести предупреждение за неспортивное поведение игроку, который не выполняет указание покинуть поле для получения медицинской помощи после разрешения врачам выйти на поле. При этом футболист может покинуть поле как самостоятельно, так и на носилках. Таким образом, теоретически Мутуссами мог выйти за пределы поля без носилок и не рисковать вторым желтым предупреждением.

Сборная ДР Конго после победы над Бенином со счетом 1:0 имеет на турнире 3 очка и занимает второе место в группе D. Лидирует Сенегал, который обыграл Ботсвану (3:0) и также имеет 3 зачетных пункта.

ВИДЕО. Скандал на КАН: судья заставил игрока лечь на носилки

Кубок африканских наций Самуэль Мутуссами скандал судейство сборная ДР Конго по футболу сборная Бенина по футболу травма выбор редакции
Николай Степанов Источник: L'Equipe
