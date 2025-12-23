Охота леопардов. Победный старт ДР Конго на Кубке африканских наций
Тео Бонгонда забил единственный гол в ворота команды Бенина
Сборная ДР Конго одержала минимальную победу над Бенином (1:0) в матче 1-го тура Кубка африканских наций.
Поединок состоялся 23 декабря в Рабате на арене Al Barid Stadium.
Единственный гол во встрече был забит в первом тайме. На 16-й минуте Тео Бонгонда удачно завершил атаку после передачи Артура Масуаку.
Леопарды могли удвоить преимущество, однако гол Седрика Бакамбу на 47-й минуте был отменен из-за офсайда.
Сборная ДР Конго набрала 3 очка, Бенин идет без зачетных баллов. В другом матче этой группы D встретятся Сенегал и Ботсвана.
Кубок африканских наций
Группа D. 1-й тур, 23 декабря, Рабат (Марокко)
ДР Конго – Бенин – 1:0
Голы: Тео Бонгонда, 16
Турнирная таблица
