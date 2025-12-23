Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Африки
ДР Конго
23.12.2025 14:30 – FT 1 : 0
Бенин
Кубок африканских наций
23 декабря 2025, 16:29 | Обновлено 23 декабря 2025, 16:46
Охота леопардов. Победный старт ДР Конго на Кубке африканских наций

Тео Бонгонда забил единственный гол в ворота команды Бенина

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная ДР Конго одержала минимальную победу над Бенином (1:0) в матче 1-го тура Кубка африканских наций.

Поединок состоялся 23 декабря в Рабате на арене Al Barid Stadium.

Единственный гол во встрече был забит в первом тайме. На 16-й минуте Тео Бонгонда удачно завершил атаку после передачи Артура Масуаку.

Леопарды могли удвоить преимущество, однако гол Седрика Бакамбу на 47-й минуте был отменен из-за офсайда.

Сборная ДР Конго набрала 3 очка, Бенин идет без зачетных баллов. В другом матче этой группы D встретятся Сенегал и Ботсвана.

Кубок африканских наций

Группа D. 1-й тур, 23 декабря, Рабат (Марокко)

ДР Конго – Бенин – 1:0

Голы: Тео Бонгонда, 16

Турнирная таблица

По теме:
ВИДЕО. Курьез случился на Кубке африканских наций во время гимна Египта
ДР Конго – Бенин, Сенегал – Ботсвана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сенегал – Ботсвана. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций
сборная Бенина по футболу сборная ДР Конго по футболу Кубок африканских наций Седрик Бакамбу Артур Масуаку
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
